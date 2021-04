Stap naar Ajax 1 bleek te groot: ‘Alleen Mazraoui heeft het eerste gehaald’

Vrijdag, 16 april 2021 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:03

Voor Danilho Doekhi is de bekerfinale van zondag een wedstrijd met een speciaal tintje. De centrumverdediger van Vitesse maakte namelijk twee jaar deel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdamse club, al bleek de stap naar het eerste elftal uiteindelijk te groot te zijn. Doekhi kende meerdere generatiegenoten die niet wisten door te breken in de hoofdmacht van Ajax.

Doekhi werd in zijn tweede seizoen bij Jong Ajax kampioen met onder meer Noa Lang, Mitchel Bakker, Dani de Wit en Kaj Sierhuis. Allemaal spelers die niet meer voor Ajax uitkomen. "Alleen Noussair Mazraoui heeft het eerste gehaald", verzucht de Vitesse-stopper in gesprek met de Gelderlander. "Wat dat zegt? Dat het niveau hoog ligt en het voor jeugdspelers van Ajax steeds lastiger wordt om daar door te breken. Al lukt dat soms wel", verwijst Doekhi naar spelers als Ryan Gravenberch, Devyne Rensch en Jurriën Timber. "Toen wij kampioen werden speelde Matthijs de Ligt al in het eerste en haalden ze Daley Blind, Perr Schuurs en Lisandro Magallán. Ik hoefde niet weg, maar wilde naar de Eredivisie. Gelukkig kwam Vitesse."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De voormalig Ajacied heeft zich bij Vitesse stormachtig ontwikkeld en het lijkt een kwestie van tijd voordat hij de stap hogerop maakt. Trainer Thomas Letsch benadrukte laatst echter dat een eventuele transfer naar Feyenoord momenteel geen verbetering is voor Doekhi. "Ik heb het gelezen", aldus de verdediger, met een contract tot 2022 in Arnhem. "Het wordt een spannende zomer. Ik sta op een kruispunt en heb ambities. Tegelijkertijd weet ik wat ik hier heb en dat koester ik. Het is ook afwachten welke clubs eventueel voor mij komen. Nu is de bekerfinale het enige wat telt."

Voor Doekhi telt voorlopig alleen de bekerclash met Ajax, de club van zijn oom Winston Bogarde. Vóór de wedstrijd zal er er echter geen contact zijn per WhatsApp met de assistent-coach van Ajax. "Mijn oom is niet zo met zijn telefoon", zegt Doekhi met een kwinkslag. "Maar na de wedstrijd spreken we elkaar vast wel even. Hopelijk moet hij mij dan feliciteren", aldus de mandekker, die Excelsior vijf jaar geleden inruilde voor Amsterdam. "Feyenoord was dichterbij. Maar die waren nooit concreet. En Ajax is een topclub, met goede faciliteiten en trainers van hoog niveau."