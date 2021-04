Janssen verrast door Ajax-wens van Boskamp: ‘Waarom dan?’

Vrijdag, 16 april 2021 om 09:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:02

Theo Janssen en Jan Boskamp verschillen van mening over wie zondag de TOTO KNVB Beker in de wacht sleept. De oud-middenvelder, met een verleden bij beide clubs, zet in op een bekertriomf van Vitesse. Boskamp hoopt ondanks zijn Feyenoord-hart op een overwinning van Ajax. Als de ploeg van trainer Erik ten Hag de beker in de wacht sleept, hoeft Feyenoord als nummer vier in de Eredivisie namelijk geen play-offs om Europees voetbal te spelen. De play-offs gaan normaal gesproken tussen de nummers vijf tot en met acht in de Eredivisie.

Janssen verwacht een strijdbaar Ajax in De Kuip, zeker na de Europese uitschakeling tegen AS Roma van donderdagavond. "Vaak is er na zo'n wedstrijd toch een bepaalde teleurstelling", zo klinkt het in de studio van RTL7. "Ik wil Vitesse alleen niet meer aanmoedigen dan ik al heb gedaan, dus ik ga er verder ook niets over zeggen." Presentator Bart Nolles verbaast zich over de uitspraak van Janssen. "Ga je nou met de handrem erop praten?" Ook Boskamp snapt de houding van zijn collega-analist niet. "Het is toch werkelijk niet te geloven? Rot toch een keer op, joh."

Uiteindelijk is Janssen iets concreters in aanloop naar de bekerfinale van dit weekeinde. "Oké, Vitesse wint gewoon de beker!" Boskamp ziet de Arnhemmers niet net als in 2017 de TOTO KNVB Beker winnen. "Ik wil dat Ajax wint ja zondag." Vervolgens komt Janssen met een enigszins felle reactie. "Waarom dan? Omdat je dan toevallig misschien een keer vierde wordt. Wat niet gaat gebeuren, want een week later (op 25 april, red.) verlies je ook van Vitesse. Dat wordt toch niks", zegt de oud-speler met een kwinkslag over het duel tussen Feyenoord en Vitesse van later deze maand.

Mocht Vitesse de bekerfinale verliezen, dan blijven er nog twee opties over om een Europees ticket te bemachtigen. De huidige vierde plaats in de Eredivisie is goed voor een plaatsbewijs voor de derde voorronde in de Conference League, het nieuwe Europese clubtoernooi. Met een vijfde plaats als eindklassering, of zelfs lager, rest voor Vitesse de gang naar de play-offs. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Met de vijfde plek wacht een ontmoeting met de nummer acht in de Eredivisie. Die positie wordt momenteel ingenomen door Heracles Almelo. Wint Vitesse de beker en als vijfde eindigt, dan gaan de play-offs tussen de nummers vier, zes, zeven en acht.

"Het loopt als een trein jongen bij ons", springt Boskamp in de bres voor Feyenoord. Volgens Janssen hangt in de slotfase van het seizoen veel af van de vorm van Steven Berghuis. "Hij is wel goed op het moment, hè. Die maakt wel een beetje het verschil." De Rotterdammers komen vanaf de bekerfinale in eigen stadion dit weekeinde niet in actie. De ontmoeting tussen Ajax en Vitesse in De Kuip begint zondag om 18.00 uur.