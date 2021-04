Sergio Ramos lijkt keuze voor volgend seizoen te hebben gemaakt

Vrijdag, 16 april 2021 om 09:18 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:21

Intern bij Real Madrid groeit de gedachte dat Sergio Ramos bezig is aan zijn laatste maanden als contractspeler, zo blijkt uit een radio-uitzending van Cadena SER. De 35-jarige verdediger heeft meerdere keren de kans gehad om zijn aflopende verbintenis bij de Koninklijke te verlengen, maar telkens kreeg de clubleiding nul op het rekest. Men is bang dat Ramos bij een andere club een betere aanbieiding heeft gekregen en daardoor Real achter zich wil laten.

De Spaanse sportjournalist Jesús Gallego meldt in het radioprogramma Hora 25 Deportes dat het bestuur van Real al bijna een halfjaar bezig is met de contractverlenging van Ramos, die echter lijkt in te zetten op een avontuur elders in de herfst van zijn loopbaan. De mandekker is al meermaals genoemd bij Paris Saint-Germain. Wanhoop is er ondanks de situatie rondom het boegbeeld van de club echter niet. Bij absentie van Ramos en Raphaël Varane profileren Éder Militão en Nacho zijn in het hart van de defensie en laatstgenoemde verdediger kan zelfs een nieuwe aanbieding tegemoet zien, zo klinkt het. Zijn huidige contract loopt door tot 2022.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast een spierblessure werd Ramos, die dus lijkt te vertrekken, onlangs geconfronteerd met het coronavirus. Hij kwam het laatst in actie namens Real in de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta. Vervolgens speelde hij bij elkaar opgeteld nog wel vijftig minuten namens de nationale ploeg van Spanje in de WK-kwalificatieduels tegen Griekenland (1-1) en Kosovo (3-1 winst). Tegen Griekenland was hij basisspeler, maar werd hij in de rust naar de kant gehaald door bondscoach Luis Enrique. Tegen Georgië (1-2 zege) zat de verdediger negentig minuten op de reservebank, terwijl hij tegen Kosovo vier minuten kreeg. Op Instagram deed Ramos zelf uit de doeken dat hij na het duel met Kosovo nog op het veld heeft getraind en tijdens die oefensessie last van zijn kuit kreeg.

Over Ramos kwam begin maart overigens nog het bericht naar buiten dat hij zijn verblijf bij Real met nog minstens een seizoen wil verlengen. OK Diario meldde dat de herstelde band met voorzitter Florentino Pérez daarvoor de belangrijkste reden is. Ruim anderhalve maand later lijkt de situatie toch weer anders te zijn bij de grootmacht uit Madrid. Ondertussen lijkt David Alaba nog steeds een voorname kandidaat te zijn om Ramos op te volgen bij Real. Korte tijd geleden werd in de Spaanse media gemeld dat beide partijen tot een akkoord waren gekomen, al blijft de definitieve bevestiging voorlopig uit. Alaba is sowieso van plan om Bayern München deze zomer met een transfervrije status te verlaten.