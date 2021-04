Jack Grealish staat voor zomerse toptransfer

David Luiz is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Arsenal. De Braziliaanse verdediger krijgt geen nieuw contract aangeboden en keert mogelijk transfervrij terug naar Benfica. (Diverse Engelse media)

Aston Villa wil huurling Ross Barkley niet definitief inlijven en heeft dat al aan Chelsea laten weten. De club uit Birmingham is niet tevreden over de middenvelder, wat kansen biedt voor het geïnteresseerde West Ham United. (TEAMtalk)

Barcelona wil Dani Olmo komende zomer naar het Camp Nou halen en heeft al contact opgenomen met de vertegenwoordigers van de Spanjaard. De Spaanse topclub verwacht het met RB Leipzig eens te worden over een bedrag ver onder de afkoopsom van tachtig miljoen euro. (Sport)