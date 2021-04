Italiaanse kranten prijzen ‘superieure’ Ajacied: ‘Ongelooflijke persoonlijkheid’

De Italiaanse media zijn lovend over AS Roma na de eliminatie van Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Desondanks zijn er vanuit Italië ook complimenten voor de Amsterdamse club, en dan met name voor Lisandro Martínez. De Argentijnse verdediger is de speler die het hoogste rapportcijfer (6,5) krijgt van Calciomercato. Aan de andere kant wordt er over het optreden van Ryan Gravenberch een stuk minder positief gepraat na afloop van de ontmoeting in het Stadio Olimpico.

"Een superieure speler, iets anders kunnen we niet zeggen", deelt Calciomercato een groot compliment uit aan Martínez, die samen met Jurriën Timber het hart van de defensie van Ajax vormde in Rome. "Martínez heeft aan de bal een ongelooflijke persoonlijkheid." Een lofzang op Gravenberch bleeft ditmaal uit. De middenvelder moet het doen met slechts een 5,5 als beoordeling. "Hij toont niet het verlangen dat vereist is op dit podium." Er is tevens kritiek op trainer Erik ten Hag, die Antony in de rust in de kleedkamer achterliet. "De Braziliaanse aanvaller was niet bijster gevaarlijk, maar de ingreep van Ten Hag was wellicht een beetje overdreven."

La Repubblica rept over een 'gigantische' Brian Brobbey, die Ajax kort na rust aan de leiding bracht. Dusan Tadic verdubbelde de score, maar na het raadplegen van de VAR annuleerde arbiter Anthony Taylor de treffer van de aanvaller vanwege een overtreding van Nicolás Tagliafico op Henrikh Mkhitaryan enkele momenten eerder. "De scheidsrechter was nederig genoeg om op zijn beslissing terug te komen. en op advies van de VAR werd het doelpunt van Ajax geschrapt. Een terechte beslissing", zo luidt het oordeel. De Italiaanse krant richt daarna de blik op Edin Dzeko, in de slotfase verantwoordelijk voor de zo belangrijke gelijkmaker van Roma.

"Dzeko reageert op Brobbey", zo worden de doelpuntenmakers van donderdagavond uitgelicht. "De manschappen van trainer Paulo Fonseca hadden het moeilijk en gingen in de beginfase van de tweede helft kopje onder. Het dertigste Europese doelpunt van Dzeko echter voorkwam de uitschakeling. Roma lijdt meerdere keren en beeft, maar komt uiteindelijk toch als winnaar uit de strijd." Il Corriere dello Sport zag Roma voor de achtste keer in de clubhistorie de halve finale van een Europees toernooi halen, zonder groots te spelen. "Het initiatief was donderdagavond volledig voor Ajax, dat de eerste helft afsloot met maar liefst 75 procent balbezit. Maar Roma hield stand met alle energie die er nog over was."

Volgens La Gazzetta dello Sport is Roma na de uitschakeling van Ajax en het bereiken van de halve eindstrijd in de Europa League 'in het paradijs beland'. "Er is geleden, en flink ook. Maar alles met een heel groot hart en tot de allerlaatste snik. En tevens met verlangen, onverzettelijkheid en uiteindelijk tranen van vreugde. Werkelijk alles kwam donderdag samen bij Roma. Ajax moest per se winnen en zocht dan ook de aanval, maar de ploeg vond amper een opening in de hechte defensie van de Romeinen. Veel is te danken aan de intelligente tactiek van Fonseca", wordt de succesvolle coach in het zonnetje gezet.

Bovengenoemde krant velt een hard oordeel over Gravenberch en David Neres na afloop van de ontmoeting in Rome. "Ze waren net zo slecht als een week eerder." Brobbey maakte meer indruk op Tuttosport. "Hij was de enige die de Romeinse alarmbellen deed rinkelen." Desondanks was diens treffer niet het startsein van een glorieuze comeback van Ajax. "De aanvallende intenties waren er wel, maar de spelers speelden te veel met het hoofd naar beneden." Sport Mediaset is ook onder de indruk van Brobbey, die als rapportcijfer een 6,5 meekrijgt.

"Hij verschijnt na rust binnen de lijnen en gelijk ligt het tempo van de wedstrijd een stuk hoger. Hij zorgde echt voor een impuls bij de ploeg uit Amsterdam." De gewisselde Antony moet het doen met een zeer negatieve beoordeling. "Antony produceerde veel rook, maar er werd uiteindelijk niets geroosterd door hem." De enige onvoldoende die de Italiaanse krant uitdeelt is dan ook voor de Braziliaanse buitenspeler: een 5.