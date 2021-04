‘Ajax voegt onnodige uitschakelingen in Europa toe aan de huisstijl’

Vrijdag, 16 april 2021

De Nederlandse kranten zijn eensgezind na de uitschakeling van Ajax in de Europa League. De Amsterdammers moesten tegen AS Roma een 1-2 nederlaag van vorige week goedmaken, maar donderdagavond kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De dagbladen komen tot dezelfde conclusie: de uitschakeling is doodzonde en vooral onnodig.

De keuze van Erik ten Hag voor Sean Klaiber als rechtsback in het Stadio Olimpico vond De Telegraaf zeer gewaagd. “Met zijn keus voor Klaiber als rechtsachter als vervanger van de geschorste Devyne Rensch speelde Ten Hag trouwens Russisch roulette”, schrijft Valentijn Driessen. “Afkomstig van FC Utrecht aan het begin van het seizoen bleek de 26-jarige al snel een vaste bankzitter achter Noussair Mazraoui en de doorgebroken Jurriën Timber en Rensch. Maar de tukker wilde blijkbaar zo weinig mogelijk veranderen, omdat het veldspel tijdens de eerste ontmoeting hem vertrouwen schonk.” Ajax kwam op voorsprong via invaller Brian Brobbey, maar kreeg vervolgens de 1-1 van Edin Dzeko om de oren. “De gelijkmaker luidde het einde van het Europese avontuur in, uitgerekend tegen één van de zwakste ploegen uit de hele reeks.”

Ondanks dat Ajax halverwege april nog actief was in Europees verband, schrijft Driessen over een Europese campagne die niet bracht wat ervan verwacht werd. Hij wijst naar de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League. “Met een ticket op zak voor de Europa League startte het team van Ten Hag indrukwekkend door achtereenvolgens de Franse en Zwitserse koploper uit te schakelen. Na Lille OSC en Young Boys bleek de pijp in de dubbel met AS Roma langzaam leeg te raken getuige het gebrek aan frisheid.” Dat Ajax er niet in slaagde om met twee doelpunten verschil te winnen heeft volgens Driessen ook te maken met kwaliteit. “Kwaliteit, die op het moment suprême niet beschikbaar was voor Ten Hag. Het begon met het ontbrekende vinkje achter de naam van mega-aankoop Sébastien Haller, gevolgd door de lange schorsing van André Onana, de blessures bij vormgever Daley Blind en Mazraoui en tenslotte de korte afwezigheid van Onana’s vervanger Stekelenburg.”

Door de uitschakeling in de kwartfinale van de Europa League loopt Ajax een bonus van 2,4 miljoen euro mis. “Dat bedrag weegt bij lange na niet op tegen de sportieve waarde van het halve-finale-ticket”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Dat moest van het heel aardige seizoen dat Ajax vooralsnog beleeft, een heel speciale maken, door de zo gewenste Europese opmars verder en echt gestalte te geven. Een tweeluik met Manchester United had club van nog meer aantrekkingskracht en spelers van extra ervaring voorzien.” De verslaggever was niet onder de indruk van de tegenstander van Ajax. “Roma mag dan groot zijn van naam, een wonderploeg is het niet. Niet één keer versloegen de Romeinen een topclub in de Serie A dit seizoen. Het winnen van de Europa League gold ook daardoor als enige vluchtheuvel naar het miljardenbal.”

Willem Vissers schrijft in de Volkskrant dat de uitschakeling niet nodig was. “Ajax voegt onnodige uitschakelingen in Europa toe aan de huisstijl van normaliter prettig voetbal. Twee jaar na het drama tegen Tottenham in de Champions League was daar het pocketformaat van de onnodige aftocht uit Rome”, aldus de verslaggever, die Ajax over twee duels met Roma de betere ploeg vond. “Ajax speelde al met al een vreemd Europees seizoen. Zes duels in de Champions League. Onnodig uitgeschakeld, net als vorig seizoen. Daarna zes duels Europa League. Tussendoor werd Onana op doping betrapt en Haller niet aangemeld. Het is het allemaal net niet voor de ploeg die zo graag bij de Europese top wil horen.”

In Het Parool worden twee conclusies getrokken na het gelijkspel in Rome: “Ajax kan in bepaalde wedstrijden maar moeilijk zonder Daley Blind en het is eeuwig zonde dat Brian Brobbey na dit seizoen al vertrekt bij de club.” Blind raakte onlangs zwaar geblesseerd aan zijn enkel en komt dit seizoen niet meer in actie voor Ajax. Brobbey vertrekt op zijn beurt na dit seizoen transfervrij naar RB Leipzig. Als invaller maakte hij zijn laatste Europese doelpunt voor de Amsterdammers. Na gelijkmaker van Edin Dzeko wist Ajax niet meer gevaarlijk te worden. “Laten we weer eens een Cruijffiaanse uitspraak aanhalen: ‘Italianen kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze verliezen.’”

“Hoe was het gisteravond gelopen als trainer Erik ten Hag het had aangedurfd om Brian Brobbey meteen in de basis op te nemen?”, schrijft Trouw. “De negentienjarige centrumspits bewees tegen AS Roma opnieuw waarom Ajax hem zo graag had willen behouden en waarom RB Leipzig hem zo graag wilde hebben.” De krant schrijft over een domper voor Ajax. “ De noodzakelijke verbouwing van het elftal na het vertrek van Van de Beek en Ziyech was nog niet helemaal voltooid.” De krant zag dat de afwezigheid van Daley Blind Ajax heeft opgebroken. “Het grootste probleem van Ajax zat voorin aan de zijkanten. De Brazilianen Neres en Antony verkeren al weken niet meer in grootse vorm. Het opportunisme waar Ajax in de tweede helft toe veroordeeld was, bracht niet de bevrijdende treffer die nog een verlenging had opgeleverd.”