‘Als we een Nederlandse club moeten uitschakelen, dan het liefste Ajax’

Vrijdag, 16 april 2021 om 07:04 • Yanick Vos • Laatste update: 07:19

AS Roma hield Ajax donderdagavond op 1-1 in de return van de kwartfinale van de Europa League en plaatste zich voor de halve finale, daar de Romeinen vorige week met 1-2 wonnen in Amsterdam. Rick Karsdorp beaamde na afloop van het gelijkspel in het Stadio Olimpico dat het in de tweede helft ‘billenknijpen’ was voor hem en zijn ploeggenoten.

“Heel snel in de tweede helft maakten zij de 0-1, dat wil je eigenlijk niet”, aldus Karsdorp na afloop in gesprek met RTL7. Invaller Brian Brobbey stond pas een paar minuten in het veld toen hij voor het openingsdoelpunt zorgde. Een goal van Dusan Tadic enkele minuten later werd afgekeurd vanwege een overtreding die door Nicolás Tagliafico werd gemaakt. “Daarna zijn ze eigenlijk niet heel gevaarlijk meer geweest”, aldus Karsdorp, bij de treffer van Tadic opmerkte dat Tagliafico een overtreding beging en dat aan de scheidsrechter liet weten. “Ik schreeuwde gelijk naar de scheidsrechter dat het een overtreding was. Gelukkig voor ons ging hij kijken en was het een overtreding, dus daar hadden wij geluk.”

Ten Hag zuur na uitschakeling Ajax in Europa League: 'We waren beter!'

Verslaggever Marcel Meijer liet aan Karsdorp weten dat de spelers van Ajax gefrustreerd zijn door de uitschakeling. “Misschien zijn ze gefrustreerd omdat ze in de eerste wedstrijd de 2-0 hadden moeten maken uit een penalty. En daarna misschien verder hadden kunnen uitlopen. Op basis van vandaag zou ik niet weten waarom ze gefrustreerd zijn”, aldus Karsdorp, die van Meijer te horen kreeg dat Ajax over twee wedstrijden de betere ploeg was. “Voetballend zeker, maar wij staan in de halve finale. Daar komt zeker ook geluk bij kijken. Wij zijn een volwassen ploeg, dat heb je vandaag kunnen zien. Ik vind dat ze niet hele grote kansen hebben gekregen. Met name door fouten bij ons aan het begin van de tweede helft. Na de 0-2, wat een overtreding was, hebben we niks weggegeven en kwamen wij wat beter in het spel.”

“Is het extra lekker om als oud-Feyenoorder Ajax uit te schakelen?”, vroeg Meijer aan Karsdorp. “Ik wist dat deze vraag zou komen”, reageerde de rechtsback, die zijn lach niet kon onderdrukken. “Ik ben van het Nederlandse voetbal, dus normaal gesproken kijk ik als supporter van het Nederlandse voetbal in Europa. Alleen vandaag speel ik voor Roma en dan ben ik hartstikke blij dat we een Nederlandse club kunnen uitschakelen. En als we er dan een moeten uitschakelen, dan het liefste Ajax.” In de halve finale neemt AS Roma het op tegen Manchester United. Of dat een nog grotere wedstrijd is voor Roma? “Dat durf ik niet te zeggen. Ajax is voetballend een héél goede ploeg. Dat is United ook, we kijken er met zijn allen naar uit.”