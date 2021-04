Hard oordeel van Theo Janssen na AS Roma - Ajax: ‘Die voegden echt nul toe’

Donderdag, 15 april 2021 om 23:54 • Chris Meijer

Theo Janssen is niet onder de indruk van de invalbeurt van Lassina Traoré en Oussama Idrissi tegen AS Roma. Trainer Erik ten Hag bracht het tweetal voor de laatste tien minuten binnen de lijnen om nog verandering te brengen in de 1-1 stand, maar de aanvallers van Ajax konden zich niet laten zien in de slotfase. Janssen zegt in de studio van RTL dat hij misschien eerder een extra middenvelder binnen de lijnen had gebracht.

“Die voegden echt nul toe”, zo luidt het oordeel van Janssen over het optreden van Traoré en Idrissi, die Perr Schuurs en David Neres vervingen. “Ik snap het op zich wel, je moet jongens op het veld hebben die doelpunten kunnen maken. Dan ga je naar je bank kijken om te zien welke jongens daar een doelpunt kunnen maken. Hij brengt Traoré en Idrissi, op zich zijn dat wissels die je kunt doen. Ik ben er alleen een voorstander van om een extra middenvelder te brengen. Als je de bal erin gooit, pak je dan bijna altijd de tweede bal op en kun je verder voetballen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Met vijf aanvallers op het veld weet je dat je bij balverlies ergens iemand tekort gaat komen. Dat zag je terugkomen”, vervolgt Janssen. Ten Hag bracht Brian Brobbey in de rust al in ten koste van Antony, terwijl ook Mohammed Kudus nog binnen de lijnen kwam voor Edson Álvarez. “Traoré en Brobbey had je diep, maar Klaassen kwam er ook bij”, stelt Jan Boskamp. “Er waren geen spelers voor de vallende bal. Eén keer hadden ze die tweede bal niet en daar kwam het doelpunt van Roma uit.”

“Stekelenburg heeft één of twee ballen op doel gehad. Ze hebben alleen weinig gecreëerd”, zo analyseert Janssen het spel van Ajax, dat de in de met 1-2 verloren heenwedstrijd opgelopen schade niet kon wegpoetsen in Rome. “Het is leuk dat ze veel balbezit hebben, maar het gaat om de kansen. Dat was veel te weinig. De tweede helft was iets beter, omdat ze wat meer de lange bal zochten achter de laatste linie van Roma. Ajax kwam er in de tweede helft een aantal keer goed uit. Alleen dat stopte vrij snel.”