Boskamp trekt aan de rem na interview Ten Hag: ‘Het klopt, op één ding na’

Donderdag, 15 april 2021 om 23:48 • Dominic Mostert

Erik ten Hag betreurt de uitschakeling van Ajax in de Europa League. Volgens de trainer heeft zijn ploeg beide wedstrijden tegen AS Roma gedomineerd, maar vergat Ajax zich te belonen. "De beste partij ligt eruit", concludeert Ten Hag na het 1-1 gelijkspel in Rome, dat door een eerdere 1-2 nederlaag niet voldoende was om de halve finale van de Europa League te bereiken.

"We maken de kansen niet af, net als vorige week", stelt Ten Hag voor de camera van RTL7. "Dan weet je dat op dit niveau niet verder gaat." Volgens de oefenmeester heeft zijn ploeg 'twee keer de wedstrijd gemaakt en gedomineerd'. "We hebben ook niet het speelgeluk, laten we dat ook stellen. Met die 0-2 ben je door, maar die wordt om onbegrijpelijke redenen afgekeurd." In de tweede helft zette arbiter Anthony Taylor een streep door een doelpunt van Dusan Tadic, vanwege een eraan voorafgaande overtreding van Nicolás Tagliafico.

"Ik heb het moment niet teruggezien, maar de scheidsrechter staat er bovenop en zegt: ‘Doorgaan.’ Als hij het dan beoordeeld heeft, is het denk ik een reglementaire goal", stelt Ten Hag, die het oneens is met de stelling dat Ajax pas in de tweede helft echt goed ging voetballen. "Ik vond ons ook in de eerste helft uitstekend spelen en de wedstrijd beheersen. Davy Klaassen had een grote kans; Dusan Tadic een grote en een kleinere. Nico Tagliafico ook (één kopkans, red.) We hebben ook in de eerste helft heel volwassen gespeeld. We zijn uitstekend de wedstrijd aangegaan."

In de tweede helft kwam Roma op gelijke hoogte via Edin Dzeko, die werd bereikt doordat Riccardo Calafiori langs de uitglijdende Jurriën Timber snelde. "Zonder die glijpartij gaat de bal er ook niet in. Maar die goal was niet van waarde, want we moesten twee goals maken", beseft Ten Hag, die zich nu richt op de bekerfinale tegen Vitesse van zondag. "We gaan een finale spelen en daar moet je ready voor zijn. Het was een lange weg en we hebben bijna alle grote ploegen in Nederland uitgeschakeld. Er is er nog eentje over en dat is Vitesse. We zijn er uiterst gemotiveerd voor. We kunnen vol zelfvertrouwen afreizen naar De Kuip, als je ziet wat we vandaag op het veld lieten zien."

In de studio van RTL7 zegt Theo Janssen de reactie van Ten Hag te begrijpen. "Als je de wedstrijd even naspeelt, en dat heeft hij waarschijnlijk ook gedaan in zijn hoofd, zie je dat Ajax bijna niets heeft weggegeven. Ze hebben wat mogelijkheden gecreëerd, maar echt hele grote kansen zijn er niet geweest. Dat schotje van Tadic was een moeilijke bal, de kans van Klaassen was behoorlijk, die kopbal van Tagliafico kwam uit een corner en gaat een meter over… Is dat een kans? Het was wel een mogelijkheid, maar geen uitgespeelde kans die ze gecreëerd hebben."

"Wat hij zegt, klopt op zich wel: ze hebben meer balbezit gehad...", aldus Janssen, waarna collega-analist Jan Boskamp aan de rem trekt. "Op één ding na, moet ik eerlijk zeggen. Ze móchten de bal hebben hè, van Roma. Tot een bepaald punt en dan stonden ze er met z’n tienen. ‘Speel ons maar uit het verband’, was hun insteek. Dat is gewoon niet gelukt." Janssen is het daarmee eens. "Maar je kunt niet zeggen dat het niet klopt wat hij zegt, want ze hebben heel weinig weggegeven."