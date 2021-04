Opvallend mintgroen nieuw uitshirt van Feyenoord gelekt

Donderdag, 15 april 2021 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Feyenoord krijgt vanaf volgend seizoen een mintgroen uitshirt, zo verzekert het doorgaans betrouwbare FootyHeadlines. De shirtspecialist heeft afbeeldingen van het vermeende nieuwe uittenue van de Rotterdammers in handen. Het shirt is volledig mintgroen, op een witte horizontale baan in het midden na. Opvallend is ook dat het Feyenoord-logo zijn originele rood-witte kleuren verliest in het shirt.

Het is niet helemaal duidelijk wat de functie van het mintgroene uitshirt wordt. Eerder presenteerde Feyenoord al een exclusief 'Full Support' uitshirt voor het seizoen 2021/22. Seizoenkaarthouders die geen geld terugvragen voor misgelopen thuiswedstrijden ontvangen dat felgroene shirt. Het shirt is alleen op die manier te verkrijgen en komt niet in de winkels te liggen.

