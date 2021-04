Brian Brobbey: ‘Dat is wat u zegt, ik denk dat we juist gas gaven’

Donderdag, 15 april 2021 om 23:30 • Laatste update: 23:41

Brian Brobbey tekende donderdagavond tijdens de return van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma (1-1) voor het Ajax-doelpunt. De negentienjarige spits stelt in gesprek met RTL dat de Amsterdammers in het tweeluik met de Italianen hebben nagelaten om ‘de kansen af te maken’. Verder kan Brobbey zich niet vinden in de constatering dat Ajax ‘gas terug nam’ na de afgekeurde 0-2, die werd aangetekend door Dusan Tadic.

“We waren de hele wedstrijd de betere ploeg, hebben veel kansen gecreëerd en die helaas niet afgemaakt. Hoe het er uitziet in de kleedkamer? Een beetje teleurgesteld, maar op naar zondag. De bekerfinale, de volgende wedstrijd. Waar we het laten liggen? Ik denk dat we onze kansen niet afmaken”, zo begint Brobbey. De jonge spits kwam in de rust als invaller binnen de lijnen en tekende na drie minuten in de tweede helft voor de openingstreffer. Het was zijn zesde doelpunt in de hoofdmacht van Ajax dit seizoen.

BRIAN BROBBEY! De invallers doen het voor Ajax. Perr Schuurs met de diepe bal op maat en Brian Brobbey blijft rustig en legt de bal in het netje. Comeback in de maak? #UEL #romaja pic.twitter.com/qogx9ILKwe — VTBL ? (@vtbl) April 15, 2021

“Als ik erin kom, geef ik gewoon alles. Dat is mijn taak, wat ik moet doen en ik probeer een goaltje mee te pikken. Perr had de bal, ik zag ruimte achter de verdediging, ik liep diep en kreeg ‘m”, zo analyseert Brobbey zijn doelpunt. RTL-verslaggever Marcel Maijer stelt dat Ajax ‘gas terug nam’ na de afgekeurde 0-2, die na 55 minuten spelen aangetekend werd door Tadic en geannuleerd werd wegens een overtreding van Nicolás Tagliafico in aanloop naar de treffer. “Dat is wat u zegt, ik denk dat we juist gas gaven. We speelden allebei de wedstrijden beter, maar hebben kansen laten liggen en dit is heel jammer.”

Brobbey krijgt de vraag of hij er begrip voor kan opbrengen dat hij in Rome op de reservebank begon. “Ik kwam net van een blessure, dus ik begrijp het wel”, antwoordt Brobbey. Maijer besluit door te zeggen dat RB Leipzig, dat Brobbey aan het einde van het seizoen transfervrij overneemt, aan hem een koopje heeft. “Ja, kan, kan”, reageert de spits met een lach.

“Hij is een goede spits en heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt. Een jaar geleden zag ik dit niet. Je zag wel dat hij rap en fysiek sterk was, alleen in zijn voetbal had ik veel twijfels. Dat pakt hij snel op, dus er zit heel veel rek in deze jongen”, zegt Theo Janssen in de studio van RTL over het optreden van Brobbey tegen AS Roma. “Hij is balvast, maar heeft ook goede loopacties. Redelijk snel, sterk: hij heeft alles mee. Dit is wat je van een spits wil zien, dat hij in de bal en in de ruimte kan spelen.”

Ook trainer Erik ten Hag was te spreken over het optreden van Brobbey. "Hij doet heel veel dingen goed. Hij moet nog wel een aantal dingen leren, zoals dat hij meer aan de balkant moet komen, zodat we makkelijker gaan voetballen in de laatste fase. Maar hij is natuurlijk gigantisch. Het was een heel goede pass van Perr Schuurs en Brobbey brengt precies het effect dat we verwachten. Bij de tweede goal zit hij er ook bij. Een perfecte invalbeurt en een perfecte impact op de wedstrijd. Daarmee waren we door."