Ajax is na gelijkspel in Rome klaar in Europa League

Donderdag, 15 april 2021 om 22:50 • Chris Meijer

De Europese campagne van Ajax zit er voor dit seizoen op. De return van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma in het Stadio Olimpico eindigde in een 1-1 gelijkspel, wat niet voldoende was na de 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd van vorige week. Invaller Brian Brobbey schoot Ajax vroeg in de tweede helft op voorsprong, waarna Edin Dzeko twintig minuten voor tijd gelijkmaakte en daarmee de eindstand bepaalde. Roma neemt het in de halve finale op tegen Manchester United, dat bij de laatste acht afrekende met Granada.

Ten Hag voerde in Rome slechts één wijziging door in zijn opstelling: Sean Klaiber verving de geschorste Devyne Rensch. De oefenmeester van Ajax stelde vooraf dat hij wilde dat zijn ploeg hetzelfde voor de dag zou komen in de heenwedstrijd, maar toch waren de eerste mogelijkheden voor Roma. Een schot van Lorenzo Pellegrini miste door de inzet van Klaiber kracht, waarna de bal met acht minuten op de klok in het net lag. Het doelpunt van Jordan Veretout werd echter geannuleerd wegens buitenspel.

BRIAN BROBBEY! De invallers doen het voor Ajax. Perr Schuurs met de diepe bal op maat en Brian Brobbey blijft rustig en legt de bal in het netje. Comeback in de maak? #UEL #romaja pic.twitter.com/qogx9ILKwe — VTBL ? (@vtbl) April 15, 2021

Het duurde tot de veertiende minuut voordat Ajax zich écht gevaarlijk liet zien in het strafschopgebied van Roma. Antony kwam in balbezit na een slippertje van doelman Pau López en bediende Davy Klaassen, wiens schot in kansrijke positie geblokt werd. Kort daarna kreeg Ajax andermaal een goede mogelijkheid, na een teruggetrokken voorzet van Klaiber. Het schot van Tadic bracht López echter niet in de moeilijkheden. Na 22 minuten moest Ten Hag al een wijziging doorvoeren, toen Klaiber niet verder bleek te kunnen en vervangen werd door Perr Schuurs.

In de tweede fase van de eerste helft had Ajax weliswaar het balbezit, maar ook moeite om een gaatje te vinden in de defensie van Roma. Dusan Tadic meende nog recht te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding van Riccardo Calafiori, maar scheidsrechter Anthony Taylor en videoscheidsrechter Stuart Attwell gingen hier niet in mee. Ten Hag greep in de rust in door Brobbey in te brengen voor Antony. Die keuze betaalde zich al na drie minuten uit. Een uitstekende lange pass van Schuurs bereikte Brobbey, die de bal over de uitgekomen López heen liftte.

Even stond Ajax virtueel in de halve finale, maar de scheidsrechter keurt de goal van Dusan Tadic af na een overtreding van Nicolas Tagliafico... Terecht? #romaja #UEL pic.twitter.com/5fEGWna0Mz — VTBL ? (@vtbl) April 15, 2021

Kort na de openingstreffer leek Ajax ook op 0-2 te komen. Nicolás Tagliafico veroverde de bal in een duel met Henrikh Mkhitaryan, waarna Edson Álvarez Brobbey inspeelde. De spits zag zijn schot via López bij Tadic terechtkomen, die de bal beheerst in de hoek schoof. Videoscheidsrechter Attwell riep Taylor echter naar het scherm voor een overtreding van Tagliafico op Mkhitaryan, waarna er een streep door het doelpunt ging. Met nog twintig minuten te gaan bracht Ten Hag meer aanvallende impulsen in zijn elftal, door Álvarez te vervangen door Mohammed Kudus.

Met Kudus koud op het veld viel het doelpunt aan de andere kant. Calafiori kon na het uitglijden van Jurriën Timber een voorzet geven, die door Ryan Gravenberch werd verlengd. Dzeko profiteerde daarvan en tikte bij de tweede paal de bal in het open doel. Voor de laatste tien minuten werden Lassina Traoré en Oussama Idrissi ten koste van David Neres en Schuurs ingebracht in de zoektocht naar een doelpunt dat een verlenging zou opleveren. Ajax slaagde er in de vijf minuten blessuretijd echter niet meer in om tot grote kansen, en daarmee doelpunten, te komen, waardoor Roma zich mag opmaken voor de halve finale van de Europa League.