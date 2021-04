Pierre-Emerick Aubameyang in ziekenhuis opgenomen met malaria

Donderdag, 15 april 2021 om 21:28 • Chris Meijer

Pierre-Emerick Aubameyang is in het ziekenhuis opgenomen met malaria, zo maakt de aanvaller van Arsenal via Instagram bekend. De 31-jarige aanvaller heeft de ziekte tijdens interlandverplichtingen met Gabon opgelopen. Het betekent automatisch dat Aubameyang niet van de partij is bij de return van de kwartfinale van de Europa League, die Arsenal donderdagavond in Tsjechië afwerkt tegen Slavia Praag.

“Hey guys, bedankt voor alle berichten en belletjes. Helaas heb ik malaria opgelopen tijdens interlandverplichtingen met Gabon, een paar weken geleden”, schrijft Aubameyang op Instagram. Gabon speelde eind maart in de kwalificatiecyclus voor de Afrika Cup tegen DR Congo (thuis, 3-0 zege) en Angola (uit, 2-1 nederlaag). Bij de laatste interland maakte Aubameyang geen deel uit van de selectie.

“Ik lig deze week al een aantal dagen in het ziekenhuik, maar ik voel me al snel beter dankzij de geweldige artsen die het virus snel ontdekt en behandeld hebben. Ik zat de afgelopen weken niet zo lekker in mijn vel, maar hoop nu sterker terug te komen dan ooit. Ik ga nu naar mijn jongens kijken, dit is een grote wedstrijd. Let’s go en get it”, zo besluit Aubameyang zijn boodschap. De aanvaller ontbrak afgelopen zondag al in de wedstrijdselectie tijdens het duel met Sheffield United (0-3 zege), omdat hij ziek was.

Aubameyang oogde al niet volledig fit sinds de bewuste interlandperiode. Malaria wordt veroorzaakt door parasieten, die het lichaam doorgaans binnenkomen middels een muggenbeet. De ziekte veroorzaakt koorts, hoofdpijn, koude rillingen en spierpijn, voorafgegaan aan door grieperigheid. Het is niet duidelijk hoe lang Aubameyang hierdoor uit de roulatie zal zijn. Aubameyang speelde dit seizoen voorlopig 33 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 2 assists.