‘Hammarby hoopt door Ajax en Eredivisie-clubs op recordtransfer’

De toekomst van Akinkunmi Amoo ligt mogelijk in de Eredivisie. Fotbolldirekt weet te melden dat Ajax en verschillende niet nader genoemde Nederlandse clubs de achttienjarige vleugelaanvaller in het vizier hebben. Doordat er nog een behoorlijk aantal Europese clubs in de markt zijn, hoopt zijn huidige club Hammarby IF naar verluidt dat met de uitgaande transfer van Amoo het clubrecord gebroken gaat worden.

Het zou betekenen dat er meer dan 3,85 miljoen euro op tafel moet komen voor Amoo. Voor dit bedrag verkocht Hammarby Odilon Kossounou in de zomer van 2019 aan Club Brugge. Fotbolldirekt schrijft dat de clubleiding van Hammarby binnen enkele weken een eerste bod op Amoo verwacht, aangezien verschillende clubs belangstelling hebben. Bij de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, afgelopen zaterdag met 3-2 verloren op bezoek bij Malmö FF, zaten er nog geen scouts op de tribune, maar er worden wel op korte termijn afvaardigingen van Europese clubs verwacht in Zweden.

Op dit moment worden naast Ajax ook Valencia, Atlético Madrid, Borussia Dortmund en Leicester City genoemd als geïnteresseerde clubs. Deze clubs waren al in de markt voor de buitenspeler bij Hammarby tekende en zouden nog altijd belangstelling hebben. Daarnaast zouden ook enkele niet nader genoemde clubs uit de Eredivisie en de Belgische Jupiler Pro League zich hebben gemengd in de strijd om Amoo.

Het contract van Amoo bij Hammarby loopt voorlopig nog door tot medio 2024. Bajen nam hem in de zomer van 2020 voor bijna 200.000 euro over van het Nigeriaanse Sido’s FC. Amoo, die met Nigeria Onder-17 een Afrika Cup en een WK speelde, kwam vorig seizoen al tot zes wedstrijden, maar maakte de afgelopen weken grote indruk in de eerste fase van het Zweedse bekertoernooi. Hammarby bereikte de finale van de Svenska Cupen (op 30 mei tegen BK Häcken), mede dankzij vier doelpunten van Amoo.