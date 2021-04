Neymar gaat carrièreswitch maken na het voetbal: ‘Het is wat ik het liefst doe’

Donderdag, 15 april 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:56

Neymar wil zich na zijn voetballoopbaan gaan storten op poker. De 29-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain is groot liefhebber van het spel en wil een professioneel speler worden, zo onthult hij in de Franse media. "Het is waar, het is waar. Het is een van de dingen die ik het liefst doe", aldus de Braziliaan tegenover CNews.

Tijdens het WK 2014 ontwikkelde Neymar een passie voor poker. Hij speelde het spel eerder met Gerard Piqué bij Barcelona en heeft bij PSG Keylor Navas en Leandro Paredes als pokerrivalen. Na zijn loopbaan hoopt Neymar het dus professioneler aan te pakken. "Ik wil na het voetballen toernooien gaan doen, reizen om toernooien te spelen waaraan ik altijd al had willen deelnemen en die ik niet kon doen vanwege mijn agenda als profvoetballer."

Neymar wordt gevraagd naar de overeenkomsten tussen voetbal en poker. "Ik denk dat focus er een van is. De manier waarop je je tegenstander en het spel leest is ook erg belangrijk. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen in het voetbal, en wat ik doe op het veld, is om de wedstrijd te lezen, je tegenstander te lezen en te kijken waar je kunt aanvallen, waar je kunt bewegen om een kans voor je team te creëren. Bij poker is dat hetzelfde: je moet het spel lezen, je tegenstanders lezen en het juiste moment weten om je tegenstander aan te vallen."

Voorlopig stort Neymar zich echter nog volledig op voetbal. De aanvaller bereikte dinsdag met Paris Saint-Germain de halve finale van de Champions League door Bayern München uit te schakelen. Neymar staat op het punt om zijn contract te verlengen tot medio 2026, zo bevestigde Fabrizio Romano eerder deze week. Volgens de transfermarktexpert is er in het nieuwe contract 'een grote Champions League-bonus' opgenomen, mocht de Franse grootmacht het toernooi winnen.