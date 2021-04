Eric Gudde slaat terug naar Henk de Jong: ‘Wat wil hij hiermee bereiken?’

Donderdag, 15 april 2021 om 19:50

Eric Gudde is verbaasd over de uitspraken van Henk de Jong. De trainer van SC Cambuur zei dat het wat hem betreft beter is dat de KNVB-directeur niet de schaal uitreikt als het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie wordt veiliggesteld. Gudde is ‘gewoon’ van plan om de schaal uit te reiken aan Cambuur, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club. Wat wil hij hiermee bereiken? Ik heb wel mijn verantwoordelijkheden als KNVB-directeur”, reageert Gudde, die in 2018 en 2019 de schalen in de Ere- en Keuken Kampioen Divisie al uitreikte aan PSV, Jong Ajax, FC Twente en Ajax. Vorig seizoen werd er door de coronapandemie geen kampioen uitgeroepen, doordat de competities abrupt werden gestopt.

Ondanks dat Cambuur en De Graafschap een ruime voorsprong hadden, besloot de KNVB tevens een streep te zetten door promotie en degradatie. Nu kan Cambuur vrijdag met een overwinning op Helmond Sport zich alsnog officieus verzekeren van promotie naar de Eredivisie. Officieus, omdat de huidige nummer drie Almere City bij een zege op Go Ahead Eagles nog in punten gelijk kan komen. Het doelsaldo is echter dusdanig in het voordeel van Cambuur dat de kans heel klein is dat Almere City het gat nog zal dichten.

Het kampioenschap laat nog iets langer op zich wachten, daar de voorsprong op naaste achtervolger De Graafschap negen punten bedraagt. Als het zover is, hoeft Gudde dus niet de schaal uit te reiken van De Jong. “Dat is beter van niet, ook voor hem. Op menselijk gebied bedoel ik dat. Dat moet hij niet doen, dat is niet verstandig. Verder is het een hartstikke nette man”, zei de trainer van Cambuur tegenover het Algemeen Dagblad. “Voor heel veel mensen is het normaal wat wij hebben gedaan, maar dat is het niet.”