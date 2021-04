ADO Den Haag stapt naar de rechter om miljoenen uit China te krijgen

Donderdag, 15 april 2021 om 19:17 • Laatste update: 19:22

ADO Den Haag staat op 22 april in de rechtbank tegenover grootaandeelhouder United Vansen, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De club uit de Hofstad meent nog recht te hebben op twee miljoen euro en hopen dit middels een kort geding van de Chinezen te kunnen krijgen. Het draait volgens Voetbal International om een geschil over een liquiditeitsgarantie, waardoor volgens de reglementen van de licentiecommissie elke grootaandeelhouder aan het begin van het seizoen garant moet staan voor de tekorten van een club.

"Het is een vervelende ontwikkeling, maar ADO Den Haag voelt zich in het belang van de club genoodzaakt om deze juridische stap te nemen. Het is voor de financiële situatie namelijk van essentieel belang dat de overeengekomen betalingsafspraken alsnog nagekomen zullen worden", schrijft ADO in een communiqué. De club schrijft dat 'niet nagekomen betalingsafspraken' ten grondslag liggen aan de juridische procedure.

United Vansen zou volgens de liquiditeitsgarantie garant moeten staan voor de tekorten van ADO, die twee miljoen euro bedragen. Er is echt nog geen geld overgemaakt vanuit China, waardoor de club dit seizoen al in de financiële problemen dreigt te komen. Middels een kort geding moet United Vansen gedwongen worden om nu alsnog twee miljoen euro over te maken.

Ondertussen is United Vansen hard bezig om ADO van de hand te doen en de Chinezen proberen de liquiditeitsgarantie waarover momenteel gesteggeld wordt door te schuiven naar een geïnteresseerde partij. Er werd vorige week een akkoord bereikt met Cosinus Group Capital Partners, maar de overname van de Zwitserse investeringsmaatschappij ketste af nadat de zoveelste betalingstermijn was verlopen.

Nu zou Pacific Media Group de ‘belangrijkste gesprekspartner’ van ADO zijn. De Amerikanen spraken eerder met FC Den Bosch over een overname en hebben tevens aandelen in Barnsley, KV Oostende en AS Nancy. Een eventuele nieuwe eigenaar moet er ernstig rekening mee houden dat ADO volgend seizoen een niveau lager acteert. De ploeg van trainer Ruud Brood bezet momenteel de laatste plaats in de Eredivisie, met een achterstand van zes punten op de nacompetitieplek die momenteel in handen is van VVV-Venlo.