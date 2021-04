Bron dicht bij Guardiola: City gaat niet voor Haaland en heeft ander target

Donderdag, 15 april 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:01

Josep Guardiola wil komende zomer een nieuwe nummer negen aantrekken, maar gaat daarbij in eerste instantie niet voor Erling Braut Haaland, zo meldt Lu Martín in de podcast Què t'hi jugues. Volgens de Spaanse journalist, die bekendstaat om zijn goede contacten rond de persoon van Guardiola, moet Harry Kane van Tottenham Hotspur de nieuwe spits van Manchester City worden.

City neemt komende zomer na tien seizoenen afscheid van clubtopscorer Sergio Agüero, die de club transfervrij gaat verlaten. Met Gabriel Jesus heeft Guardiola een alternatief in huis, maar woensdag bleek opnieuw dat de Braziliaanse aanvaller niet op onvoorwaardelijk vertrouwen van zijn manager kan rekenen. Guardiola zette in de returnwedstrijd tegen Borussia Dortmund (1-2 winst) Bernardo Silva in de spits, terwijl Gabriel Jesus de hele wedstrijd op de bank bleef.

Al tijden wordt Dortmund-spits Haaland aan Manchester City gelinkt, maar Guardiola richt zijn pijlen dus naar verluidt op Kane. De 27-jarige centrumspits is volgens Martín 'wel een beetje klaar' met zijn manager José Mourinho en ziet uit naar een stap hogerop. Ook speelt mee dat Tottenham zich gezien de huidige zevende plaats op de ranglijst waarschijnlijk niet zal plaatsen voor de Champions League. Kane staat met negentien doelpunten in de Premier League gedeeld bovenaan op de topscorerslijst.

Makkelijk zal het niet worden voor City om Kane los te weken bij Tottenham. De 53-voudig Engels international ligt vast tot medio 2024 en moet volgens The Sun omgerekend liefst 205 miljoen euro opbrengen. Kane werd in een eerder stadium ook al in verband gebracht met Manchester United, Barcelona en Real Madrid.