Cambuur hoopt dat Gudde wegblijft: ‘Beter van niet, ook voor hem’

Donderdag, 15 april 2021 om 17:18 • Yanick Vos

SC Cambuur staat op het punt om te promoveren naar de Eredivisie. Bij een overwinning op Helmond Sport aanstaande vrijdag is de ploeg van trainer Henk de Jong zeker van promotie. Wanneer ook de titel wordt veiliggesteld, hoeft KNVB-directeur Eric Gudde wat De Jong betreft de schaal niet te komen uitreiken. Gudde heeft zich vorig jaar niet populair gemaakt bij Cambuur met het besluit om geen enkele club vanuit de Keuken Kampioen Divisie te laten promoveren.

Het voetbalseizoen kwam vorig seizoen abrupt ten einde door de coronacrisis. De KNVB besloot de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stil te leggen en uiteindelijk niet uit te laten spelen. Er werd geen kampioen uitgeroepen en clubs degradeerden niet uit de Eredivisie, terwijl Cambuur promotie naar het hoogste niveau door de neus geboord zag worden. Een jaar later dwingt de club uit Leeuwarden alsnog promotie af. “Voor heel veel mensen is het normaal wat wij hebben gedaan, maar dat is het niet”, reageert De Jong in het Algemeen Dagblad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Jong heeft lang boos rondgelopen en zijn woede richtte zich vooral op Gudde, die de hoofdverantwoordelijke was voor het besluit. “Ik heb daar toen enorm veel reacties op gehad en ik moest mijn verhaal ook aan veel buitenlandse media doen”, zegt De Jong. ”Maar ik sta er nog steeds achter, hoor. Al kan ik ook begrijpen dat mensen niet snappen hoe ik leef en in elkaar steek. Er wordt soms ook gezegd dat ik een toneelstukje opvoer, maar dit is hoe ik ben.”

Cambuur kan de promotie veiligstellen tegen Helmond Sport. Op het kampioenschap moet de Keuken Kampioen Divisie-koploper nog even wachten. De Jong hoopt de schaal niet uit handen van Gudde te krijgen. Wat de trainer betreft hoeft de KNVB-directeur niet te komen voor de uitreiking. “Dat is beter van niet, ook voor hem. Op menselijk gebied bedoel ik dat. Dat moet hij niet doen, dat is niet verstandig. Verder is het een hartstikke nette man.”