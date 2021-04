Erik ten Hag verrast met basisplaats voor Sean Klaiber

Donderdag, 15 april 2021 om 19:30 • Yanick Vos • Laatste update: 20:23

Ajax begint donderdagavond met Sean Klaiber in de basis in de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. De rechtsback is de vervanger van de geschorste Devyne Rensch. Verder keert Maarten Stekelenburg zoals verwacht terug onder de lat, waardoor Kjell Scherpen op de bank zit. Ajax heeft een 1-2 achterstand goed te maken in het Stadio Olimpico. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Erik ten Hag kiest ervoor om Dusan Tadic in de spitspositie te laten staan, waardoor Brian Brobbey opnieuw op de bank plaatsneemt. De vleugelposities veranderen niet ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen Roma en worden opnieuw bezet door Antony en David Neres. Ook het middenveld met Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch blijft intact. Dat betekent dat Mohammed Kudus zich tevreden moet stellen met een plek op de reservebank.

Ajax kwam vorige week donderdag in de Johan Cruijff ArenA op een 1-0 voorsprong via Davy Klaassen in de eerste helft. Vlak na rust kreeg Dusan Tadic de kans om de score uit te breiden, maar hij faalde vanaf elf meter. Lorenzo Pellegrini scoorde vervolgens vanuit een vrije trap namens Roma, waarna Roger Ibañez vlak voor tijd de eindstand bepaalde. Ajax zal vanavond minimaal twee keer moeten scoren om Roma van zich af te schudden.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Klaiber, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Opstelling AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko