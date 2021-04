Mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax in no-time uitverkocht

Donderdag, 15 april 2021

De mogelijke kampioenswedstrijd van Ajax tegen AZ op 25 april is uitverkocht, zo is donderdag naar buiten gebracht door de koploper uit Amsterdam. De kaartverkoop voor het treffen startte donderdagochtend en in een mum van tijd waren alle 7.500 toegangsbewijzen over de toonbank gegaan. Ajax, met een voorsprong van elf punten op nummer twee PSV, kan over ruim een week de 35ste landstitel in de clubgeschiedenis in de wacht slepen.

De Ajax-supporters die het mogelijke kampioensduel later deze maand willen bezoeken moeten bij binnenkomst een negatieve coronatest kunnen overleggen. De bezoekers moeten binnen 24 uur voor aanvang van het thuisduel met AZ een coronatest ondergaan en fans met een negatieve uitslag kunnen met de CoronaCheck-app laten zien dat ze het stadion van Ajax mogen betreden. De wedstrijd in de dertigste speelronde in de Eredivisie begint op 25 april om 14.30 uur. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt drie dagen eerder, op donderdag 22 april, thuis tegen FC Utrecht. Winst in dat duel brengt de titel dan heel dichtbij. Bij een overwinning op AZ is het kampioenschap in dat geval sowieso binnen. Mocht PSV een dag eerder al punten verspelen tegen FC Groningen, dan kan AZ bij winst alsnog het Amsterdamse feestje verstoren. De Alkmaarders staan met nog vijf duels voor de boeg elf punten achter Ajax, net als PSV momenteel.

Ondanks het feit dat PSV eigenlijk geen kans meer maakt op de landstitel is het thuisduel met Groningen op 24 april behoorlijk populair bij de achterban. De 4.000 kaartjes waren donderdagochtend vliegensvlug uitverkocht, al waren er door de grote vraag wel enige tijd technische problemen op de website van de Eindhovense club. De storing was echter snel verholpen en kort daarna werd duidelijk dat alle toegangsbewijzen zijn verkocht.

Het toelaten van publiek maakt onderdeel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. Fans mogen binnen op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. In het laatste weekend van april wordt in de Keuken Kampioen Divisie de 36ste speelronde afgewerkt. Ook daarbij mag publiek aanwezig zijn.De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse van zondag is nog zonder publiek.