Anti-Joodse leuzen tijdens sfeeractie vallen bijzonder slecht bij Vitesse

Donderdag, 15 april 2021 om 13:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:55

De leiding van Vitesse neemt donderdag middels een statement op de website op de leuzen die woensdagavond werden gescandeerd door een gedeelte van de Arnhemse aanhang. Bij een supportersactie op de John Frostbrug, in de volksmond ook wel de Rijnbrug genoemd, waren teksten als 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' te horen, waarmee werd verwezen naar de aanhang van Ajax, de tegenstander in de finale van de TOTO KNVB Beker van zondag.

De leuzen tijdens de sfeeractie in Arnhem vallen bijzonder slecht bij onder meer algemeen directeur Pascal van Wijk, die wel benadrukt wil hebben dat de meeste fans wél goed gedrag vertoonden. "Het spandoek, de fakkels en de steun richting de staf en spelers is ronduit geweldig. De hele stad en regio kijkt uit naar zondag 18 april. De saamhorigheid in de regio neemt ongekende vormen aan. Iedereen is er klaar voor en heeft er zin in." Van Wijk hekelt echter het feit dat enkele Vitesse-supporters het nodig vonden om kwetsende spreekkoren aan te heffen.

"Het is ronduit triest dat een klein gedeelte zich niet wist te gedragen. Hier nemen wij nadrukkelijk afstand van. En niet alleen wij als club. Ook het overgrote merendeel van de supporters die zich woensdagavond van hun beste kant hebben laten zien, sluiten zich hier volledig bij aan. Zij hebben openlijk en recht vanuit hun supportershart het wangedrag van de enkelingen veroordeeld", zo besluit de teleurgestelde Van Wijk. De Vitesse-leiding richt zich vanaf nu volledig op de ontmoeting met Ajax in De Kuip. "Met het credo ‘Voor onze club en voor onze stad’ gaan we er alles aan doen om, op jacht naar de tweede prijs uit de clubhistorie, alle Vitessenaren trots te maken", zo valt te lezen in de verklaring.

De fans van Vitesse warmen alvast op voor de bekerfinale van aanstaande zondag tegen Ajax. pic.twitter.com/qiE8qYOAH3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2021

Naast Vitesse neemt ook de supportersvereniging van de bekerfinalist uit Arnhem openlijk afstand van de haatzaaiende teksten van woensdagavond. "Wij distantiëren ons openlijk van dit gedrag. Hoewel wij als organisatoren de regie geen enkel moment kwijt zijn geraakt, hebben wij niet kunnen voorkomen dat er op een moment een opruiende tekst werd gescandeerd. De personen die dit scandeerden zijn direct aangesproken en dit heeft dan ook niet meer dan luttele seconden geduurd", aldus het statement op de Facebookpagina van de supportersgroepering.

De politie in Arnhem roept getuigen van het voorval op de John Frontbrug op zich zo snel mogelijk te melden. "Het bestrijden van discriminatie heeft een hoge prioriteit. Daarom gaan we deze zaak verder onderzoeken. We zijn daarbij wel afhankelijk van informatie die we van het publiek ontvangen", zo klinkt het donderdag in een korte reactie aan Omroep Gelderland.