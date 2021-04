Wilde geruchten rondom Feyenoord-huurling ontkracht: ‘Daarom ontbrak hij’

Donderdag, 15 april 2021 om 12:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:06

Jordy Wehrmann is onlangs uit de selectie van FC Luzern gezet, zo verklaart trainer Fabio Celestini donderdag in een reactie aan de Zwitserse krant Blick. De van Feyenoord gehuurde middenvelder ontbrak afgelopen weekeinde in de wedstrijdselectie voor het duel met FC Basel (3-4 nederlaag) en even werd gedacht aan een blessure of besmetting met het coronavirus. Een disciplinaire straf was echter de oorzaak van het ontbreke van Wehrmann.

Volgens Blick verscheen Wehrmann vorige week een keer te laat op de training van Luzern, waarop Celestini besloot om een straf uit te delen. Er gingen in de Zwitserse media zelfs geruchten dat de huurling een croissant zou hebben gegeten in de catacomben van de Swissporarena, maar daar klopt volgens de Luzern-trainer dan weer helemaal niets van. "De enige reden waarom Jordy niet in de wedstrijdselectie zat voor het duel met Basel zijn diens prestaties op de trainingen. Die waren in onze optiek onvoldoende", zo verduidelijkt Celestini.

De straf die de oefenmeester van Luzern uitdeelde bleek van korte duur te zijn, want Wehrmann maakte dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Lugano (1-2 overwinning) zijn rentree op het middenveld. Celestini bracht de door Feyenoord opgeleide speler in de 63ste minuut als invaller binnen de lijnen. Wehrmann speelt sinds januari in het shirt van Luzern en hij heeft tot dusver dertien wedstrijden achter zijn naam staan. In die duels kwam de middenvelder nog niet tot scoren, al wist hij wel eenmaal een doelpunt voor te bereiden.

Feyenoord bracht eind maart naar buiten dat de optie in het aflopende contract van Wehrmann is gelicht, waardoor hij ook volgend seizoen onder contract staat in Rotterdam-Zuid. "We houden de ontwikkeling van Jordy na zijn verhuur goed in de gaten en zijn blij om te zien dat het al zo snel goed uitpakt", verklaarde technisch directeur Frank Arnesen in een reactie op de website van Feyenoord. "Dat hij nu meters kan maken op het hoogste niveau is goed voor hem en goed voor Feyenoord. Na de zomer kan hij met meer bagage hier bij ons voor zijn kans gaan." Er is door Feyenoord gesproken met Luzern over optie tot koop in de huurdeal, al is het onduidelijk wat precies de voorwaarden hieromtrent zijn.