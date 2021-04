Konterman verlaat PEC Zwolle en gaat voor nieuwe uitdaging bij de KNVB

Donderdag, 15 april 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:18

Bert Konterman vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle. De huidige nummer dertien in de Eredivisie maakt donderdag wereldkundig dat de hoofdtrainer als bondscoach van Oranje Onder-19 deze zomer terugkeert bij de KNVB. Konterman werd in februari naar Zwolle gehaald, nadat de clubleiding na een serie teleurstellende resultaten had besloten om de samenwerking met John Stegeman stop te zetten.

"De functie van hoofdtrainer bij PEC Zwolle bevalt mij hartstikke goed. De club, staf, medewerkers en supporters hebben mij een ontzettend mooie ervaring geboden", stelt Konterman in een verklaring op de website van de Zwolse middenmoter. "Het doet mij eens te meer beseffen dat ik graag op eigen benen wil staan en dat ik momenteel dus niet de functie van assistent-trainer ambieer. Het aanbod van de KNVB om trainer te worden van de Onder-19 vind ik perfect passen in mijn straatje. De Onder-19 is komend seizoen het hoogste jeugdteam van de voetbalbond en biedt mij een prachtige uitdaging om te werken met de grootste talenten van het land. De focus gaat nu echter weer volledig op PEC Zwolle, waar we nog vijf belangrijke wedstrijden hebben om voor een zo hoog mogelijke eindklassering te gaan", aldus Konterman.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Bert informeerde mij begin deze week over de situatie en eigenlijk kan ik niets anders dan daar begrip voor hebben", reageert technisch manager Mike Willems op het naderende vertrek van Konterman uit Zwolle. "Het is hartstikke mooi dat hij in februari bereid was in te stappen om dit seizoen samen met de spelersgroep en staf tot een goed einde te brengen. Op dit moment zit hij precies op de helft van zijn tien wedstrijden aan het roer van onze club en dus vallen er de komende weken nog genoeg punten te pakken om het seizoen zo sterk als mogelijk af te sluiten", zo besluit de technisch eindverantwoordelijke van de Blauwvingers.

Konterman heeft een verleden bij de KNVB. De scheidend coach van PEC was in het recente verleden als bondscoach verantwoordelijk voor onder meer de Onder-18 en Onder-20. Daarnaast was de oud-verdediger van Feyenoord en Rangers FC enige tijd als assistent-bondscoach verbonden aan Jong Oranje. In maart werd bekend dat Art Langeler deze zomer vertrekt bij de KNVB en als hoofdtrainer zal terugkeren bij PEC.