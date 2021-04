‘Misschien naar PSV, het opende deuren voor Cocu, Ajax voor De Boer’

Donderdag, 15 april 2021 om 11:57 • Rian Rosendaal

Mocht de succesvolle Philippe Clement Club Brugge ooit willen verlaten, dan is de Eredivisie een goede volgende stap voor hem, zo luidt het oordeel van Tom Saintfiet, de huidige bondscoach van Gambia. Als voorbeeld wordt landgenoot Eric Gerets genomen. De voormalig rechtsback maakte als trainer in 1999 de overstap van Brugge naar PSV, waar hij uiteindelijk drie seizoenen werkzaam zou zijn.

Saintfiet denkt overigens dat er voor Clement nog voldoende uitdagingen zijn bij Brugge. "Opnieuw kampioen van België worden, voldoening halen uit het ontwikkelen van talent en iets doen in de Champions League, ik denk dat er nog voldoende doelen zijn voor zowel Club Brugge als Philippe", zo klinkt het in een interview met Sport/Voetbalmagazine. "Maar als hij er klaar voor is? Waarom niet?", hint Saintfiet naar een mogelijk avontuur van Clement in het buitenland. PSV zou in de optiek van de keuzeheer van Gambia een ideale vervolgstap zijn.

"Gerets ging hem voor, van Club Brugge naar PSV", trekt Saintfiet een vergelijking. "Daar werken klinkt nog altijd als beter voor de buitenwereld dan Club Brugge." Wat volgt zijn enkel voorbeelden van recente trainers bij de topclubs in Nederland. "PSV opende deuren voor Phillip Cocu, Ajax voor Frank de Boer. Overal gefaald, maar wel altijd aanbiedingen. Misschien moet Clement naar PSV. Roger Schmidt werkt daar ook niet honderd procent overtuigend. Als eerste stap voor een Belg is Nederland altijd wat makkelijker."

Saintfiet weet ook dat er voor Clement nadelen kunnen kleven aan een overgang van de Pro League richting de Eredivisie. "Het grootste probleem is de aanpassing van cultuur. Je denkt: ach, ik beheers het in één land, het zal overal wel zo gaan, maar elk land is toch weer anders. In Nederland voor het kampioenschap gaan spelen, zou een goeie zet zijn", aldus de in Gambia werkzame coach. Clement, sinds medio 2019 verbonden aan Brugge, beschikt in het Jan Breydelstadion over een contract dat nog ruim een jaar doorloopt.