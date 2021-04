Galatasaray-president haalt uit: ‘Zijn de seksfeesten van Donk helemaal zat’

Donderdag, 15 april 2021 om 11:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:28

Ryan Donk heeft zich de woede van Mustafa Cengiz op de hals gehaald. De clubpresident van Galatasaray heeft in een vergadering met de overige bestuurders van de grootmacht uit Turkije zijn onvrede geuit over de seksfeesten die de centrumverdediger mede zou organiseren. Volgens Cengiz hebben de activiteiten van Donk een negatieve invloed op de prestaties van Galatasaray, momenteel de nummer drie in de Süper Lig, met een achterstand van acht punten op koploper Besiktas.

"We zijn de seksfeesten van Donk helemaal zat", laat Cengiz in niet mis te verstane bewoordingen weten in een reactie aan de Turkse krant Milliyet. "De spelers van Galatasaray trainen op dit moment niet op de juiste manier. Ze vieren 's avonds feest en moeten dan de volgende ochtend weer trainen. Dan kunnen ze niet meer een prestatie leveren, want dat hebben ze ergens anders dan al gedaan. De spelers zijn te veel bezig met plezier maken", aldus de zeer teleurgestelde en verontwaardigde topbestuurder van de topclub uit Istanbul.

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Donk buiten het veld voor ophef zorgt in Galatasaray-kringen. In 2019, een dag voor de altijd beladen derby met Besiktas, bezocht de verdediger samen met ploeggenoten Ryan Babel en Mario Lemina een feestje. Een dag later kwam Donk niet in actie tegen Besiktas, wat destijds voor de nodige boze reacties zorgde. De mandekker verklaarde via Instagram dat hij vanwege de operatie van zijn zoon niet kon meedoen, een verklaring die al snel in twijfel werd getrokken door diverse Turkse media.

Donk is momenteel bezig aan vijfde seizoen als speler van Galatasaray, dat de 35-jarige verdediger in januari 2016 overnam van Kasimpasa. De routinier verlengde zijn contract bij Cim Bom vorig jaar zomer nog met een jaar. Donk, met 149 wedstrijden voor Galatasaray achter zijn naam, kan de club derhalve na afloop van dit seizoen met een transfervrije status vertrekken. Het is nog niet bekend of de clubleiding van plan is om de samenwerking met de Nederlander te verlengen.