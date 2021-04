Wijnaldum onder vuur bij Liverpool-fans op Twitter voor actie in minuut 89

Donderdag, 15 april 2021 om 10:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:49

Er is de nodige kritiek op Georginio Wijnaldum na afloop van de ontmoeting met Real Madrid (0-0) in de kwartfinale in de Champions League. De aanvoerder van the Reds was in de 89ste minuut bezig met het vastmaken van zijn veters, op het moment dat Liverpool verwoede pogingen deed om de nederlaag in het eerste duel weg te poetsen. De actie van Wijnaldum zorgt voor boze en verontwaardigde reacties van supporters van Liverpool.

Op de beelden is goed te zien dat Wijnaldum in de buurt van scheidsrechter Björn Kuipers al knielend zijn veters probeert vast te maken. Tot overmaat van ramp lijdt Liverpool op dat moment balverlies, want een breedtepass van Thiago Alcántara in de richting van Trent Alexander-Arnold wordt onderschept door de alerte defensie van Real. "Wijnaldum die midden in een aanval zijn veters gaat strikken, dat kan toch niet waar zijn", is slechts één van de vele verbaasde reacties op de sociale media. Een andere Twitter-gebruiker hoopt dat de dertigjarige middenvelder heel snel aan Barcelona wordt verkocht.

Gini Wijnaldum casually doing his laces in the 88th minute of the Champions league quarter finals. pic.twitter.com/faHX3j93Qb — Alcânsauce (@PassLikeThiago) April 14, 2021

Wijnaldum lijkt sowieso aan populariteit te hebben ingeboet op Anfield, daar zijn contract nog steeds niet verlengd is en de geruchten over een vertrek richting Barcelona nog lang niet zijn verdwenen. Veel supporters van Liverpool willen graag weten waar ze aan toe zijn met de international van Oranje. Wijnaldum speelt sinds 2016 in het shirt van de in de Champions League uitgeschakelde club. Bijna vijf jaar geleden legde Liverpool circa dertig miljoen euro neer voor de van Newcastle United afkomstige middenvelder.