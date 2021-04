‘Dit is een speler die de kwaliteiten heeft om bij Ajax of PSV te spelen’

Donderdag, 15 april 2021 om 10:12 • Rian Rosendaal

Gery Vink maakte Riechedly Bazoer mee in de jeugdopleiding van Ajax en de jeugdtrainer is de middenvelder van bekerfinalist altijd blijven volgen. De ervaren assistent-coach van Willem II ziet zijn voormalig pupil dit seizoen bijna wekelijks uitblinken in Arnhemse dienst en Vink durft zelfs te beweren dat Bazoer momenteel de meest invloedrijke speler in de Eredivisie is. Een terugkeer bij Ajax of PSV sluit hij dan ook niet uit.

"Ik zie in de Eredivisie geen speler die zo’n stempel op een elftal drukt als Riechedly bij Vitesse doet", geeft Vink donderdag blijk van zijn enthousiasme in een vraaggesprek met De Telegraaf. "Hij bepaalt het tempo van de wedstrijd, is enorm sterk in de passing en kan altijd aangespeeld worden met een man in zijn rug. Ik zit thuis voor de tv te genieten." Vink omschrijft de gangmaker van Vitesse als een 'natuurtalent'. "Dit is een speler die de kwaliteiten heeft om bij Ajax of PSV te spelen. Misschien komt hij daar ook wel weer te spelen ondanks het stempeltje van moeilijke jongen."

"Ook al heeft een speler een krasje, als hij wekelijks dit laat zien, dan zou ik als trainer graag met hem willen werken", voegt Vink daaraan toe. De voormalig begeleider van Bazoer verwacht veel van de 24-jarige middenvelder in de bekerfinale tegen Ajax van zondag. "Ik verwacht dat hij de uitdaging wel aangaat en zichzelf op een positieve manier wil laten zien. Ajax is in principe de betere ploeg, maar zij zitten wel in een heel zware fase en Vitesse heeft dit seizoen laten zien heel goed te kunnen voetballen tegen de topteams." Vink legt de focus weer op Bazoer en laat in dat kader weten erg trots te zijn op de speler die hij meemaakt in het Onder 19-elftal van Ajax.

"Je hoort altijd dat Riechedly zo’n moeilijke jongen is, maar wij hebben altijd een fantastische relatie gehad. Hij is een enorme persoonlijkheid, een leider en heeft een bepaalde puurheid. Hij heeft nooit een dubbele agenda en dat waardeer ik in dit soort jongens", zo is Vink complimenteus richting Bazoer. "Natuurlijk is hij ook een jongen die vanuit de emotie soms geen handige dingen doet. Dat is niet goed te praten, maar als trainer moet je dat zien te managen. Hoe krijg je zo’n jongen in zijn kracht? Gelukkig heeft hij nu een trainer gevonden die dat heel goed doet", doelt de rechterhand van Willem II-coach Zeljko Petrovic op Thomas Letsch, die eerder deze week zijn contract bij Vitesse verlengde tot medio 2023.