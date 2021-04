‘Phil Foden furieus vanwege ‘eigen’ tweet richting Kylian Mbappé’

Donderdag, 15 april 2021 om 09:32 • Yanick Vos • Laatste update: 12:33

Manchester City-middenvelder Phil Foden zou volgens de Daily Mail ‘furieus’ zijn vanwege een tweet die na afloop van de Champions League-kwartfinale met Borussia Dortmund (1-2 winst) werd verstuurd vanaf zijn account. De beheerder van zijn account plaatste een tweet met de woorden ‘@Kmbappe are you ready?’, doelend op de ontmoeting tussen City en Paris Saint-Germain in de halve finale van het miljardenbal. De tweet is inmiddels verwijderd en volgens de tabloid overweegt Foden nu een breuk met het bedrijf dat zijn online communicatie verzorgt.

Na een 2-1 overwinning op eigen veld won het team van manager Josep Guardiola woensdagavond met 1-2 op bezoek bij Dortmund. Foden tekende voor het winnende doelpunt en kan zich met City opmaken voor de halve finale tegen Paris Saint-Germain, dat over twee duels te sterk bleek voor Bayern München. De halve finales worden gespeeld op 27 april en 4 mei. Vlak nadat the Citizens zich plaatsten voor de laatste vier in de Champions League verscheen op het account van Foden de betreffende tweet.

De twintigjarige middenvelder en zijn belangenbehartigers zijn volgens de tabloid allesbehalve blij met de toon van de tweet, daar het zou kunnen worden opgevat als het uitdagen van Mbappé. De Daily Mail schrijft dat Foden heeft gevraagd om de tweet onmiddelijk te verwijderen. De post ging echter al rond op Twitter en Foden kreeg online van verschillende kanten de vraag waarom hij zich tot Mbappé richtte. De vertegenwoordigers van Foden overwegen nu naar verluidt een breuk met het bedrijf dat het socialmediakanaal van de middenvelder beheert.

[#UCL] Phil Foden ne serait pas à l’origine du tweet à destination de Kylian Mbappé et serait furieux contre l’agence qui gère sa communication à tel point qu’il songerait à stopper leur collaboration. ?? (@MailSport) pic.twitter.com/j2y4lGy2gT — Footballogue???? (@Footballogue) April 15, 2021

Oud-voetballer Gary Neville kreeg de online commotie mee en reageerde op Twitter. De voormalig verdediger van Manchester United roept profvoetballers op om hun eigen accounts op social media te beheren. “Ik ben een paar weken geleden al ingegaan op spelers die hun accounts laten beheren door bedrijven. Gasten, beheer je eigen accounts! Je onafhankelijke gedachten en authenticiteit staan op het spel. Het is jouw stem en van niemand anders", aldus Neville.

Het is niet voor het eerst dat een speler van Manchester City overhoop komt te liggen met een bedrijf dat de online communicatie verzorgt. Raheem Sterling brak eerder al met Purple PR nadat zij het nieuws lekten dat hij aanvoerder zou zijn van Engeland bij zijn vijftigste interland in 2019. Het bedrijf verstuurde een persbericht waarin werd gemeld dat hij de band zou dragen in de Nations League-wedstrijd tegen Nederland in juni 2019. Bondscoach Gareth Southgate baalde ervan en kreeg van Sterling te horen dat het nieuws naar buiten was gekomen zonder zijn medeweten.