‘Als je hem vergelijkt qua mindset, dan zit hij dicht bij Matthijs de Ligt’

Donderdag, 15 april 2021 om 09:09 • Rian Rosendaal

Peter van der Veen is zeer onder de indruk van de ontwikkeling die Devyne Rensch momenteel doormaakt bij Ajax. Als bondscoach van Oranje Onder-17 nam hij de pas achttienjarige rechtsback annex centrumverdediger in 2019 mee naar het jeugd-WK en toen had de trainer al door dat Rensch een zeer bijzondere speler is. Van der Veen trekt zelfs de vergelijking met voormalig Ajax-verdediger Matthijs de Ligt.

"Ik zag laatst de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag", verklaart Van der Veen in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Daar zocht Dusan Tadic hem, maar zijn pass kwam net te vroeg, of Devyne kwam te laat. Toen Ajax daarna scoorde, liep Tadic nog even naar hem toe om uit te leggen hoe dat beter had gekund. Dat is heel kenmerkend voor Devyne, dat mensen echt de tijd nemen om hem te helpen, omdat ze gewoon weten dat hij ermee aan de slag gaat", duidt de voormalig bondscoach van Oranje Onder-17 de status van Rensch binnen de Ajax-selectie.

"Dat heeft hij dan blijkbaar ook op de trainingen bij Ajax laten zien. Hij doet echt wat met feedback van oudere spelers en dan word je sneller geaccepteerd, dat is hartstikke belangrijk. Ik vond het een heel typerend moment voor Devyne, hij is enorm leergierig", benadrukt de onder de indruk geraakte Van der Veen, die gelijk met een passend voorbeeld op de proppen komt. "Toen hij bij mij in de groep zat, deed Devyne zijn warming-up altijd met zijn verkeerde been, zodat hij dat óók bleef ontwikkelen. Dat vond ik altijd zo bijzonder. En je ziet het nu: hij is gewoon tweebenig. Dat is zó handig, je kunt je altijd uit situaties redden waar anderen eerst naar hun goede been moeten kappen."

In de optiek van Van der Veen is Rensch ondanks zijn jeugdige leeftijd nu al een erg volwassen speler, iemand die zijn vak zeer serieus neemt. "Devyne heeft precies voor ogen wat hij wil. Als je hem vergelijkt qua mindset, dan zit hij dicht bij Matthijs de Ligt", legt de coach de lat hoog voor de jonge Ajacied. "Dat is een heel andere speler natuurlijk, maar qua mindset zijn die jongens uniek. Zóveel talent en zó’n goede mentaliteit, dan kan het heel snel gaan. Dat hebben we uiteraard gezien met Matthijs en nu gebeurt het ook met Devyne", kijkt Van der Veen hoopvol naar de toekomst.