Guardiola: ‘Ik kan het niet geloven, misschien is het wel een leugenaar!’

Donderdag, 15 april 2021 om 08:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:02

Josep Guardiola steekt na de triomf van Manchester City in de kwartfinale van de Champions League de loftrompet over Jude Bellingham. De zeventienjarige aanvallende middenvelder tekende woensdagavond op schitterende wijze voor de openingstreffer van Borussia Dortmund, al bleek het niet voldoende te zijn om the Citizens af te stoppen: 1-2. Guardiola kan haast niet geloven dat de trefzekere Bellingham pas zeventien jaar oud is.

"Ik kan het niet geloven, misschien is het wel een leugenaar!", prijst Guardiola de jongste Engelse speler ooit met een doelpunt in de Champions League met een kwinkslag na afloop van het boeiende tweeluik in de kwartfinale van het miljardenbal. "Voor iemand van zeventien is hij zó ontzetttend goed, het is echt een fantastische speler." De manager van Manchester City vindt Bellingham nu al ontzettend volwassen spelen: "Er was een situatie dat hij niet werd aangespeeld door zijn centrale verdedigers. Hoe hij dan als zeventienjarige schreeuwt en gewoon de bal opeist is echt indrukwekkend."

"Ik sprak erover met hun manager, Edin Terzic, die mij vertelde dat wat je in deze twee wedstrijden van hem zag precies hetzelfde is als elke training van Dortmund", gaat de enthousiaste Guardiola verder over de smaakmaker van BVB, na Bojan Krkic de jongste speler ooit met een doelpunt in de kwartfinale van de Champions League. De voormalig was 17 jaar en 218 dagen oud toen hij voor Barcelona in 2008 scoorde tegen Schalke 04. Bellingham trof doel tegen Manchester City op het moment dat de Engelsman 17 jaar en 289 dagen oud was.

Guardiola is naast Bellingham ook lovend over Phil Foden, woensdagavond de matchwinner van Manchester City in Dortmund. "Dat is echt iemand die zich tijdens wedstrijden nooit verstopt, hij heeft altijd wel een oplossing", krijgt het grote talent van de halvefinalist als groot compliment mee. "Hij is verantwoordelijk voor twee heel belangrijke doelpunten. De tweede treffer tegen Dortmund in het Etihad Stadium en vandaag (woensdag, red.) schoot hij ons naar de halve finale. Hij is als speler echt gegroeid. In de kwartfinale was Phil de grote uitblinker, waardoor we nu tegenover Paris Saint-Germain staan", aldus de dolgelukkige Guardiola.