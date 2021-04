Mina Bonino deelt foto van blessure Federico Valverde vóór duel op Anfield

Donderdag, 15 april 2021 om 08:26 • Yanick Vos • Laatste update: 08:35

Real Madrid-middenvelder Federico Valverde was niet volledig fit voor het duel met Liverpool van woensdagavond, maar verscheen desondanks aan de aftrap en maakte de negentig minuten vol. Zijn partner Mina Bonino heeft na afloop van het doelpuntloze gelijkspel een foto gedeeld van de voet van de Uruguayaan voorafgaand aan de wedstrijd. Te zien is dat Valverde de return van de kwartfinale in de Champions League op Anfield heeft gespeeld met een blessure aan zijn voet.

De spoeling in de achterhoede was dun voor trainer Zinédine Zidane. Hij moest het in Liverpool onder meer stellen zonder Sergio Ramos (corona), Raphaël Varane en Daniel Carvajal (geblesseerd). Valverde was ook niet volledig fit, maar liet in aanloop naar de return in Engeland weten dat hij bereid was om met pijnstillers te spelen. Op de foto die zijn vriendin naar buiten heeft gebracht is te zien dat pijnbestrijding niet overbodig was. Op Twitter toont Bonino een foto van de voet van Valverde, die aan de binnenkant volledig beurs is. “Dit was vanmiddag. Ik wilde niets plaatsen voordat de wedstrijd voorbij was”, schrijft ze bij de foto.