Vermoedelijke opstelling Ajax: De Telegraaf speculeert over Brobbey en Kudus

Donderdag, 15 april 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 08:34

Ajax heeft vanavond (21.00 uur) iets goed te maken tegen AS Roma. De Amsterdammers moeten minimaal twee keer scoren om de halve finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat derhalve voor een loodzware opgave, maar geen onmogelijke. Ajax put hoop aan de dubbele confrontatie met Real Madrid uit het seizoen 2018/19, toen een 1-2 nederlaag ongedaan werd gemaakt door een 1-4 overwinning. Echter, het ene seizoen is het andere niet. Toch kijkt Ajax de ontmoeting in het Stadio Olimpico met vertrouwen tegemoet.

Ajax was vorige week sterk op eigen veld, maar oogde in verdedigend opzicht kwetsbaar. AS Roma dook een aantal keer gevaarlijk op voor het doel van Kjell Scherpen. Het was Davy Klaassen die de score opende. Vlak na rust kreeg Dusan Tadic de uitgelezen kans om de voorsprong de verdubbelen, maar hij faalde vanaf elf meter. Niet lang daarna ging Scherpen op pijnlijke wijze in de fout bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini, waarna Roger Ibañez vlak voor tijd de winnende maakte namens de Romeinen. Ajax leed zodoende een onnodige nederlaag, ook met oog op het aantal kansen dat het team van Ten Hag onbenut liet. Als de Eredivisie-koploper vanavond kans wil maken op een plek bij de laatste vier in de Europa League, zal het beter moeten omspringen met de kansen die het krijgt.

Wanneer Ajax zich vanavond niet weet te plaatsen voor de halve finale van de Europa League, kan het zo maar eens zijn dat Ten Hag voor het laatst op de bank zit bij de Amsterdammers in Europees verband. Over een eventueel vertrek wilde de trainer een dag voor de wedstrijd niet speculeren. “Ik sta nog een jaar onder contract, maar dat is formeel”, zei Ten Hag. “Maar ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Ajax. We zijn niet alleen bezig om Ajax op de kaart te zetten in Europa, maar ook mee te doen met de besten en daaraan wil ik graag een bijdrage leveren.” De trainer wil het seizoen afmaken met het winnen van prijzen. “En dan verder bouwen aan Ajax. Dus ik denk niet dat zelfs als we worden uitgeschakeld door AS Roma, dat het mijn laatste Europese wedstrijd zal zijn geweest bij Ajax.”

AS Roma-trainer Paulo Fonseca kijkt met vertrouwen uit naar de return in het Stadio Olimpico. De Portugese trainer legde de druk bij zijn spelers: “We weten allemaal dat dit misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen wordt. Het is belangrijk om te beseffen dat we tegenover een zeer sterk team staan. We mogen niet meer denken aan de wedstrijd in Amsterdam. Ik wil een team zien dat vecht alsof er nooit een andere wedstrijd geweest is of nog gespeeld wordt”, zei hij woensdag tijdens de persconferentie. “We moeten goed verdedigen. We zullen wel moeten, want zij zijn aanvallend sterk”, vervolgde de trainer, die benadrukte dat er geen ruimte is voor fouten. “We moeten gefocust en mentaal in balans zijn. In Amsterdam hadden we het lastig in de fase nadat zij scoorden, maar we bleven in balans en zorgden later in de wedstrijd voor de ommekeer.”

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax ontbreekt Devyne Rensch vanwege een schorsing. De rechtsback liep vorige week tegen een gele kaart aan en kan daardoor niet in actie komen. Noussair Mazraoui, een andere rechtsback in de Ajax-selectie, is op de weg terug nadat hij de afgelopen maanden aan de kant stond met een probleem aan zijn gezichtsvermogen. Het duel met Roma komt voor hem te vroeg, maar Ten Hag heeft de verwachting uitgesproken dat Mazraoui komende zondag bij de wedstrijdselectie kan zitten voor de bekerfinale tegen Vitesse. Het is de vraag of Zakaria Labyad dan ook inzetbaar is. Hij kampt met een enkelblessure en is volgens het Algemeen Dagblad op de weg terug.

In de thuiswedstrijd tegen AS Roma ontbrak Maarten Stekelenburg door een knieblessure. De routinier is weer fit. Hij is mee afgereisd naar Rome en kan vanavond in actie komen tegen de club waar hij tussen 2011 en 2013 onder contract stond. Ook Perr Schuurs en Brian Brobbey zijn inzetbaar. Het tweetal was onzeker voor het duel met Roma, maar is op tijd fit om in actie te komen. De langdurig geblesseerde Daley Blind is er niet bij, terwijl André Onana en Sébastien Haller ontbreken om de bekende redenen.

Bij AS Roma keert Henrikh Mkhitaryan terug in de wedstrijdselectie. De aanvallende middenvelder ontbrak in Amsterdam door een blessure. Hij maakte afgelopen weekend zijn rentree tegen Bologna (1-0 winst). Volgens Italiaanse media lijkt een basisplaats een serieuze optie. Stephan El Shaarawy is er opnieuw niet bij, terwijl Leonardo Spinazzola nog niet fit is. Laatstgenoemde viel vorige week geblesseerd uit in de eerste helft tegen Ajax. Ook Marash Kumbulla Nicolò Zaniolo staan door blessures buitenspel.

Vermoedelijke opstellingen

Het is de grote vraag hoe de schorsing van Rensch wordt opgevangen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Jurriën Timber als rechtsback wordt opgesteld, waardoor er een plekje vrijkomt in het centrum. De krant heeft de naam van Perr Schuurs neergezet als partner van Lisandro Martínez centraal in de achterhoede. Op die manier blijft Edson Álvarez op het middenveld, samen met Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Het AD verwacht verder dat Dusan Tadic opnieuw vanuit de spitspositie speelt, met de Braziliaanse buitenspelers Antony en David Neres op de flanken.

Ten Hag liet woensdag op de persconferentie zoals gebruikelijk niets los over zijn opstelling. Wel liet hij doorschemeren dat een basisplaats van Schuurs wellicht te vroeg komt. De mandekker stond de afgelopen weken geblesseerd aan de kant. "Iedereen die mee is, is fit om te spelen. Maar Schuurs is er wel even uit geweest, dus ik ga straks op de training eens kijken hoe fit hij is”, aldus Ten Hag tijdens het persmoment. De trainer legde diverse opties op tafel aangaande de rechtsbackpositie. “We hebben Sean Klaiber, we kunnen schuiven met Jurriën Timber, maar we hebben ook Quinten Timber meegenomen die kan daar ook spelen.”

De mogelijke opstelling van Ajax volgens De Telegraaf.

Volgens De Telegraaf zou het voor de hand liggen dat Ten Hag zijn achterhoede intact houdt en Klaiber als rechtsback start. “Maar het lukt de van FC Utrecht gekomen back maar niet om aan te pikken bij het hoge niveau van zijn ploeggenoten. Dus kan Timber eventueel rechtsachter spelen, assisteert Álvarez achterin Martínez en komt er op het middenveld een plaatsje vrij voor misschien wel Mohammed Kudus”, speculeert de krant donderdag. In de voorbeschouwing wordt ook gewezen naar de vormdip van Neres en Antony. Omdat Ajax twee keer moet scoren zou het dagblad het verklaarbaar vinden als Brian Brobbey in de spits begint, Tadic vanaf links en een van de twee Brazilianen op de rechterflank.

Opstelling Ajax volgens het AD: Stekelenburg; J. Timber, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Opstelling Ajax volgens De Telegraaf (speculatie): Stekelenburg; J. Timber, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Antony/Neres, Brobbey, Tadic

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko