Van Bommel krijgt harde trap na: ‘Ik zal uitleggen wat voor grote lul je bent'

Woensdag, 14 april 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Mart van den Heuvel bewaart absoluut geen goede herinneringen aan zijn samenwerking met Mark van Bommel. De voormalig teammanager van PSV kon uitstekend opschieten met Van Bommel als speler, maar de band vertroebelde toen hij trainer van de club werd. Van Bommel stelde zich volgens Van den Heuvel autoritair op en was 'niet voor rede vatbaar'.

Van den Heuvel legt in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International uit dat de band met de speler Van Bommel heel goed was. "Maar toen werd hij trainer, eerst bij de jeugd", aldus Van den Heuvel die afgelopen zomer stopte als teammanager bij PSV. "Daar had hij al aanvaringen met de hoofd jeugdopleidingen, met de voorganger van Ernest Faber (Pascal Jansen, red.). Hij deed gewoon zijn eigen dingen, ging niet mee in de structuur van de club. En toen werd hij hoofdtrainer, want Phillip Cocu stopte plotseling om naar Fenerbahçe te gaan. Het was schijnbaar beloofd dat Mark hem zou opvolgen."

"Wat mij het meest stoorde is dat hij op het moment dat hij 'baas' werd, dacht dat hij ook alles kon bepalen. Ik heb tegen hem gezegd: 'Als jij nu zorgt dat het elftal gaat voetballen, dan zorgen wij met de dokters, materiaalmannen en de fysio's voor de rest. Als je het ergens niet mee eens bent, moet je zeggen.' En hij zei: 'Ik bepaal het.' Het liep uit de hand. Hij was niet voor rede vatbaar. Met Mark was het qua communicatie een drama, echt verschrikkelijk."

Het eerste seizoen waren de resultaten onder Van Bommel nog uitstekend, maar vanaf het seizoen 2019/20 ging het een stuk minder. "Toen we gingen verliezen, kregen wij de schuld dat hij verloor. Als we met 1-1 gelijkspelen bij Emmen moet hij ons niet de schuld gaan geven. Wij kunnen er niks aan doen dat er kunstgras bij Emmen ligt en dat ze daar niet sproeien. Hij projecteerde alles op één persoon. Hij is ook de reden dat ik ben gestopt bij PSV."

Medio december 2019 werd Van Bommel vanwege de slechte resultaten ontslagen bij PSV. "Het liep helemaal fout. Ik snap ook niet wat hem bezielde. Ik heb ook helemaal geen contact meer gehad sinds hij ontslagen is. Ik heb hem niet meer gebeld, hij mij wel één keer. Dat was daags nadat hij ontslagen was. Hij schold me helemaal verrot, toen heb ik neergelegd. Daarna heeft hij nog een keer met een geheim nummer gebeld. Toen pakte ik op en heb ik gezegd: 'Als je wat wil komen vertellen, kom dan maar naar Veldhoven. Dan gaan we aan de keukentafel zitten. Dan zal ik jou eens uitleggen wat voor grote lul je bent.' Ik heb nooit meer wat gehoord."