Solskjaer doet ingreep op Old Trafford: spelers zagen elkaar niet goed

Woensdag, 14 april 2021 om 23:08 • Jeroen van Poppel

Ole Gunnar Solskjaer heeft een opmerkelijke ingreep gedaan in het stadion van Manchester United. De rode doeken op de tribunes van Old Trafford zijn op last van de manager van de club verwijderd, omdat het de spelers belemmerde om elkaar op het veld te vinden. "Als je nu naar de spandoeken op de onderste ring kijkt, zie je dat ze niet meer rood zijn", aldus Solskjaer woensdag op de persconferentie.

De rode doeken waren verwarrend voor de spelers van Manchester United, die natuurlijk ook in het rood spelen. "Sommige spelers hebben hier ook melding van gemaakt”, zei Solskjaer in de aanloop naar de return op Old Trafford in de Europa League tegen Granada. "Het gaat in het voetbal soms om een fractie van een seconde waarin naar een medespeler wordt gezocht. Als een ploeggenoot dan met een rood shirt tegen een rode achtergrond vrij staat, dan valt het niet altijd mee om hem te traceren en daarna ook nog goed aan te spelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zijn nu zwarte doeken geplaatst in het stadion, als onderdeel van een campagne tegen racisme. "Het komt mooi uit dat we daardoor nu verlost zijn van die rode kleur in het stadion", aldus Solskjaer. "Het zou geen argument mogen zijn, maar we hebben er zeker wel even werk van gemaakt." Manchester United presteert dit seizoen thuis minder goed dan uit. Alle vier de nederlagen in de Premier League werden op Old Trafford geleden en in de Europa League wist United nog geen enkele thuiszege te boeken.

"Die doeken waren echt niet oorzaak voor onze mindere prestaties in thuiswedstrijden, hoor", benadrukte Solskjaer. "We hebben vaak juist goed gespeeld, maar de resultaten vielen soms tegen. We zijn het seizoen gewoon slecht begonnen met nederlagen tegen Crystal Palace, Tottenham Hotspur en Arsenal, maar we hebben ons sterk verbeterd."