Manchester City herstelt zich van achterstand en staat in halve finale

Woensdag, 14 april 2021 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:55

Manchester City heeft woensdagavond de halve finale van de Champions League bereikt. De manschappen van Josep Guardiola kwamen in de eerste helft op achterstand tegen Borussia Dortmund, maar maakten dat in de tweede helft dankzij een penalty van Riyad Mahrez en een schot van Phil Foden goed: 1-2. Het was na de 2-1 overwinning vorige week in eigen stadion ruim voldoende om door te gaan. In de halve finale is Paris Saint-Germain de tegenstander. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2015/16 dat Guardiola met City de laatste vier heeft bereikt; destijds was Real Madrid in de halve finale te sterk.

De Engelsen grepen zoals verwacht het initiatief, maar de eerste mogelijkheid was voor Dortmund-middenvelder Mahmoud Dahoud, die over schoot. Na een kwartier kwam BVB aan de leiding. Een hard schot van Dahoud werd geblokt, waardoor de bal voor de voeten viel bij Jude Bellingham. Die nam aan en krulde de bal richting de kruising, waar de vingertoppen van Ederson niet voldoende bleken om een doelpunt te voorkomen: 1-0.

Gezien de tussenstand kwam er meer urgentie in het aanvalsspel van Manchester City. De druk op het doel van Dortmund nam snel toe en er volgde al snel gevaar. Kevin De Bruyne schoot na een onderschepping bij Mateu Morey op de lat. Even later dacht Riyad Mahrez van dichtbij te scoren, maar gleed Bellingham de bal met een uiterste krachtinspanning uit de doelmond. Een kopbal van Oleksandr Zinchenko kon ternauwernood worden gevangen door Marwin Hitz.

Zeven minuten na rust kreeg Dortmund op knullige wijze een strafschop tegen. Emre Can wilde een voorzet van Phil Foden weghalen en kopte de bal tegen zijn eigen arm. De penalty werd benut door Mahrez: 1-1. Drie minuten daarna ging een kopbal van John Stones via de vingertoppen van Hitz over. Aan de overzijde belandde een bal van het hoofd van Mats Hummels uit een vrije trap van Marco Reus op het dak van het doel.

De beslissing viel een kwartier voor tijd. Bernardo Silva legde een hoekschop op de rand van de zestien klaar voor Foden. Het jeugdproduct van City haalde hard uit in de korte hoek, waar Hitz mistastte: 1-2. Foden rende naar de zijlijn om in de armen te springen bij Guardiola, die uitzinnig van vreugde was. City had in de slotfase nog verder kunnen uitlopen, maar Foden hielp met een zwakke breedtepass op Mahrez de gevaarlijke counter om zeep.