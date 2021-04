Ismaïl Aissati: ‘Als ik Marc Overmars was, zou ik hem meteen halen’

Woensdag, 14 april 2021 om 20:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:36

Ismaïl Aissati is terug in Nederland. De 32-jarige middenvelder houdt zijn conditie op peil bij Elinkwijk, de amateurclub waarvoor hij ook in de jeugd speelde. Aissati zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad een overgang naar Spanje te overwegen, maar sluit ook RKC Waalwijk niet uit. "Spanje trekt, maar RKC is ook prima", aldus de voormalig speler van PSV en Ajax.

Aissati tekende begin dit kalenderjaar bij Adana Demirspor. Het avontuur bij de Turkse tweededivisionist beviel echter zo slecht, dat de tweevoudig Marokkaans international na een paar maanden zijn contract inleverde. "Ik miste mijn familie, pakte mijn spullen en keerde terug naar Nederland", vertelt hij. "Ik ben een echte liefhebber, maar in Turkije werd voetbal werk voor me. Natuurlijk verdiende ik veel geld en had ik met mijn gezin een prachtig leven. Maar écht plezier had ik pas als ik in de zomervakantie in Nederland was en met vrienden ging voetballen."

Sindsdien zit Aissati zonder club en houdt hij zijn conditie op peil met personal trainer Jordy Best. "Ik had iemand als Jordy graag gekend toen ik jong was", zegt Aissati. "Hij geeft geweldige trainingen en motiveert mij om iedere oefening maximaal uit te voeren. Dat deed ik vroeger niet. Ik teerde vooral op mijn talent en had meer uit mijn carrière kunnen halen." Aissati hoopt snel een nieuwe club te vinden, het liefst in Spanje. "Spaanse clubs denken in balbezit en spelen aanvallend." Maar ook een club als RKC sluit hij niet uit. "Ik ben gecharmeerd van de manier waarop zij voetballen. Ze spelen lekker brutaal."

Aissati wordt gevraagd naar zijn mening over Mohamed Ihattaren, die net als hij afkomstig is uit Utrecht. "Ik vind Mo een geweldige speler", zegt Aissati over de aanvallende middenvelder van PSV, die dit seizoen regelmatig onder vuur ligt. Zo was er veel te doen over zijn manier van juichen na zijn doelpunt tegen Heracles Almelo, toen Ihattaren in de camera riep dat niemand hem kapot krijgt. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar snap wat er in zijn hoofd omgaat", stelt Aissati.

De actie van Ihattaren tegen Heracles vindt Aissati niet handig. "Dat had hij niet moeten doen. Nu ging het daarover in plaats van zijn geweldige goal", aldus Aissati, die een duidelijke mening heeft over de toekomst van Ihattaren. "PSV is een warme club die spelers beschermt, maar qua voetbal past Mo het best bij Ajax. Als ik Marc Overmars was, zou ik hem meteen halen."