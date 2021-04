Driessen adviseert Ten Hag in Rome: ‘Met hem vraag je om problemen’

Woensdag, 14 april 2021 om 19:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:50

Twee jaar geleden wist Ajax tegen Real Madrid een 1-2 nederlaag om te buigen en werd de volgende ronde in de Champions League behaald. De vraag is of het team van Erik ten Hag donderdagavond in het weerzien met AS Roma in de Europa League tot eenzelfde prestatie toe in staat is. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, blikt woensdag in een video van het dagblad vooruit op de kansen en de vermoedelijke opstelling van Ajax en waagt zich zelfs aan een voorspelling: een 1-3 zege voor de Amsterdammers.

Driessen heeft alle vertrouwen in een goede afloop voor Ajax. “Op basis van de vorige wedstrijd denk ik dat er veel mogelijk om toch de halve finale van de Europa League te gaan halen”, verzekert de journalist vanuit Rome. Driessen had eerder zo zijn twijfels omdat AS Roma in de return weer over enkele belangrijke spelers zou kunnen beschikken, maar dat lijkt mee te vallen. Rick Karsdorp lijkt wel weer inzetbaar. “Moeten we dan bang zijn van Rick Karsdorp”, vroeg Driessen zich openlijk af. “Dat lijkt me nou niet hè. Het is niet eens een speler van het Nederlands elftal. AS Roma staat in de subtop van de Serie A. Om nou bang te worden omdat Karsdorp meedoet, nee… Dat lijkt me niet nodig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maarten Stekelenburg keert terug onder de lat bij Ajax. De doelman haakte begin deze maand met knieklachten af in de warming-up voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij miste vervolgens ook de heenwedstrijd tegen Roma en de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Driessen juicht de rentree van de routinier toe. “Dat scheelt een slok op een borrel. Plus dat Stekelenburg gewend is aan Rome en AS Roma”, doelde hij op het verleden van de keeper in het Stadio Olimpico. “Die kan die jongens wel wat meer meegeven dan Kjell Scherpen. Die stond als een trillend rietje te keepen in het heenduel.”

Ajax mist wel André Onana (dopingschorsing), Devyne Rensch (geschorst), Noussair Mazraoui, Daley Blind, Zakaria Labyad (allen geblesseerd) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd). De vraagtekens in het elftal zijn er vooral rondom de rechtsback. Erik ten Hag kan kiezen voor Sean Klaiber, Quinten Timber of hij kan schuiven met Jurriën Timber, waardoor Perr Schuurs zijn rentree kan maken in het centrum. Driessen is geen fan van Klaiber. “Hij heeft heel dit seizoen bewezen dat hij het niveau mist voor dit Ajax. Ik denk dat hij Jurriën Timber naar de rechtsbackpositie haalt en Edson Álvarez van het middenveld naar de verdediging terugzet. Samen met Lisandro Martinez in de defensie. En dan eventueel Mohammed Kudus op het middenveld. Dat zou denk de ideale move zijn.”

“Met Klaiber vraag je om problemen tegen dit AS Roma”, benadrukt Driessen, die de teruggekeerde Brian Brobbey in de punt van de aanval zou opstellen. “Zeker als je twee keer moet scoren. Anders lig je eruit. De twee Braziliaantjes zijn niet op hun best op dit moment, David Neres en Antony. Het lijkt me dan dat hij kiest voor Dusan Tadic op links, Brobbey in de spits en dan Neres of Antony op rechts. Je moet scoren. En dan heb je nog eventueel Lassina Traoré achter de hand op de bank. Ik denk dat dat het beste is", besluit de chef voetbal van De Telegraaf. "Ten Hag heeft in de Champions League ook met Tadic op links gespeeld. Daar is hij bijna van net zo veel waarde als in de spits.”