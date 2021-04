Ten Hag benoemt belangrijke factor: ‘Daar hebben Italianen een streepje voor’

Woensdag, 14 april 2021 om 19:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:38

Erik ten Hag heeft een volledig fitte selectie meegenomen naar Italië voor het kwartfinaleduel in de Europa League tegen AS Roma. De trainer van Ajax wil woensdag op de persconferentie zoals gebruikelijk zijn opstelling nog niet prijsgeven. "We hebben veel varianten en morgen zullen ze wel zien welke kaart we gaan trekken", aldus de oefenmeester.

Brian Brobbey en Perr Schuurs golden als vraagtekens, maar zijn dus fit genoeg om te spelen. "De mensen die we hebben meegenomen zijn fit, maar Schuurs is er even uit geweest", zegt Ten Hag, die mogelijk geen basisplaats in gedachte heeft voor de centrumverdediger. De coach zal hoe dan ook een vervanger moeten opstellen voor Devyne Rensch, omdat de rechtsback geschorst is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We hebben verschillende mogelijkheden en ik ga nu niet prijsgeven welke kaart ik ga spelen. Sean Klaiber kan daar spelen, we kunnen met Jurriën Timber schuiven en we hebben ook Quinten Timber meegenomen, ook een speler die daar uit de voeten kan. We hebben wel mogelijkheden om te schuiven. Er zijn een aantal afwegingen: de fitheid, en als tweede kijken we naar wat er morgen nodig is, dus de tactische afweging."

Valentijn Driessen vraagt aan Ten Hag hoe hij denkt over de rol van Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax speelt in de Europa League doorgaans als spits, maar zou ook op links kunnen spelen, waardoor er in het centrum een plek vrij zou kunnen komen voor Brobbey. "We hebben kunnen zien dat Dusan onvoorstelbaar veel rendement heeft vanuit die zones vanaf links, maar ik heb nooit gezegd dat hij in die andere rol niet goed kan spelen. Het is heel erg afhankelijk van wat je tot je beschikking hebt: wie is er in vorm? Wat heb je nodig tegen een bepaalde tegenstander?"

Ten Hag wordt verder gevraagd naar een belangrijke factor om donderdag door te kunnen stoten naar de halve finale. "Meedogenloosheid. Daar hebben Italianen wel een streepje voor. Maar ik weet zeker dat als mijn ploeg vaker dit soort wedstrijden speelt, ze zich zullen aanpassen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld wel een 2-0 voorsprong over de streep trekken tegen Atalanta en geven ze geen counters meer weg. Op die momenten moet je meedogenloos zijn en toeslaan om het resultaat naar je hand zetten. Maar ik weet zeker dat als mijn spelers meer ervaren worden, dat ze dat ook gaan doen."