Derksen is klaar voor nieuw programma: ‘Een incidentje kan er nog wel bij’

Woensdag, 14 april 2021 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:52

Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee maken komende zomer een dagelijkse talkshow. De mannen van Veronica Inside zullen twee maanden lang zeven dagen per week op SBS 6 te bewonderen zijn. "John de Mol vroeg ons hiervoor en daar hebben we 'ja' op gezegd", vat Derksen tegenover De Telegraaf de situatie nuchter samen.

Tijdens het EK wordt de nieuwe talkshow gemaakt vanuit Slot Zeist, terwijl het programma tijdens de Olympische Spelen verhuist naar Otterlo. "We gaan daar in een Droompark zitten, een sponsordealtje natuurlijk", zegt Derksen over de laatste locatie. "Maar het schijnt er heel chic te zijn. Ik hoorde dat Louis van Gaal daar twee huisjes heeft als belegging. Misschien dat ik daar af en toe mag slapen. Al slaap ik, als ik kan kiezen, toch het liefst in mijn eigen bed."

Derksen gaat op zijn 72ste dus zeven dagen per week werken. Dat klinkt intensief, maar zelf vindt de analist van Veronica Inside het wel meevallen. "We moeten niet net doen alsof het werken is. Er zijn voor mijn huis stratenmakers bezig... Dát is zwaar. Met mij hoef je geen medelijden te hebben. Ik heb in 72 jaar tijd nog geen dag hoeven werken."

De mannen van Veronica Inside lagen de afgelopen jaren meer dan eens met elkaar overhoop. Tijdens het WK 2014, toen de heren eveneens een dagelijks programma maakten, liep een ruzie tussen Derksen en Van der Gijp zo hoog op dat de twee een tijd lang niet meer met elkaar spraken. Derksen lijkt zich echter niet al te veel zorgen te maken over nieuwe spanningen onderling, als het drietal komende zomer twee maanden lang op elkaars lip zit.

"Daar hebben we het niet over gehad, maar we hebben het buiten de uitzendingen sowieso nooit ergens over", zegt Derksen. "Ach, het kan dat we inderdaad weer een incidentje krijgen. Dat kan er nog wel bij, denk ik dan, na alles dat we al hebben meegemaakt. Ik hoop alleen dat we er een beetje volwassen mee om zullen gaan."