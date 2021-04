ED verwacht uitgaande transfer; meerdere clubs melden zich bij PSV

Woensdag, 14 april 2021 om 17:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:59

Het lijkt er sterk op dat de wegen van PSV en Ritsu Doan na afloop van dit seizoen scheiden. Het Eindhoven Dagblad meldt woensdagmiddag namelijk dat verschillende clubs reeds navraag hebben gedaan bij de nummer twee in de Eredivisie wat betreft de beschikbaarheid van de Japanse middenvelder. Doan speelt sinds de start van dit seizoen op huurbasis voor Arminia Bielefeld, waar hij deze week werd uitgeroepen tot Talent van de Maand in de Bundesliga.

Doan, met een contract tot medio 2024 bij PSV, kan deze zomer voor vijf miljoen euro definitief worden overgenomen door Arminia, zo weet bovengenoemde regionale krant voorts te melden. De Duitsers willen de optie in de huurovereenkomst graag lichten, al hangt een en ander af van de afloop van deze voetbaljaargang. Arminia staat momenteel zestiende, drie punten boven de degradatiestreep in de Bundesliga. Mocht de club degraderen, dan is de kans groot dat er geen mogelijkheden zijn op financieel gebied om Doan definitief over te nemen van PSV.

Naast PSV hebben ook verschillende clubs uit Duitsland zich inmiddels al gemeld bij de leiding van Arminia, zo werd onlangs duidelijk. Het Eindhovens Dagblad verwacht dan ook dat Doan na twee seizoenen als contractspeler het Philips Stadion verlaat. De 22-jarige Japanner werd in 2019 voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen. Onder achtereenvolgens Mark van Bommel, Ernest Faber en Roger Schmidt wist hij echter geen vaste plaats te veroveren, waardoor werd gekozen voor een verhuur aan Arminia.

De degradatiekandidaat uit de Bundesliga wil echter pas na afloop van dit seizoen een definitief besluit nemen aangaande Doan. De van PSV gehuurde middenvelder is deze jaargang een van de lichtpuntjes bij de laagvlieger. Doan is een vaste waarde in het elftal van trainer Frank Kramer, die ook kan beschikken over Mike van der Hoorn en Michel Vlap. De spelmaker kwam tot dusver tot 29 wedstrijden (4 doelpunten en 3 assists).