Karsdorp laat Feyenoord-verleden achterwege: ‘Het is Roma tegen Ajax’

Woensdag, 14 april 2021 om 17:15 • Rian Rosendaal

Rick Karsdorp heeft zijn Europese schorsing erop zitten en de rechtsback van AS Roma maakt zich op voor één van de belangrijkste wedstrijden van dit seizoen: de returnwedstrijd tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger benadrukt daags voor de confronatie in het Stadio Olimpico echter dat zijn Feyenoord-verleden geen rol speelt in aanloop naar de tweede krachtmeting met Ajax.

"Natuurlijk is deze wedstrijd voor mij bijzonder", zo wordt Karsdorp op de persconferentie geciteerd door onder meer De Telegraaf. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar het is niet Rick tegen Ajax. En ook geen Feyenoord tegen Ajax. Het is gewoon AS Roma tegen Ajax en wij gaan er alles aan doen om verder te bekeren", aldus de Nederlandse flankspeler, die zag hoe zijn ploeggenoten vorige week een knappe 1-2 overwinning uit het vuur sleepten in de Johan Cruijff ArenA, na een 1-0 achterstand halverwege.

Na een periode vol blessureleed gaat het Karsdorp dit seizoen voor de wind bij Roma, dat de rechtsback onlangs beloonde met een nieuwe contract tot medio 2025. "En dat wil ik graag uitdienen, ik ben gelukkig hier", aldus de tevreden verdediger. De sterke prestaties in deze jaargang zorgen er zelfs voor dat Karsdorp in verband gebracht wordt met een terugkeer in Oranje. Ondanks het naderende EK is hij echter niet bezig met het Nederlands elftal. "Ik heb de afgelopen drie jaar weinig gespeeld. Ik wil terugkomen op het oude niveau. Daarvoor moet ik nog stappen maken. Ik voetbal graag iedere wedstrijd. Ook volgend seizoen. Daar focus ik me op, niet op het EK. Een uitverkiezing is dan ook niet aan mij."

De focus ligt nu volledig op het bezoek van Ajax aan Rome, met een plaats in de halve finale van de Europa League als mogelijke beloning. "Deze wedstrijd inspireert me, ik vind het echt geweldig", jubelt Karsdorp tijdens het persmoment van woensdagmiddag. De rechtsback stond als speler van Feyenoord in het verleden zesmaal tegenover Ajax. "Ajax - Feyenoord is een echte derby, een beetje zoals AS Roma - Lazio in de Serie A. Nu ik hier speel, voelt zo'n wedstrijd met Ajax toch anders aan. Ik denk dat dit duel net zo spectaculair zijn als de heenwedstrijd", aldus Karsdorp.