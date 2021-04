Voormalig plaaggeest doorstaat test en is klaar voor bezoek van Ajax

Woensdag, 14 april 2021 om 16:36 • Rian Rosendaal

Trainer Paulo Fonseca heeft de 21-koppige selectie van AS Roma bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Rick Karsdorp keert terug van een schorsing, terwijl Henrikh Mkhitaryan, die de clash in Amsterdam miste vanwege een blessure, de invalbeurt van zondag tegen Bologna (1-1) goed lijkt te hebben verteerd. Fonseca acht de middenvelder annex vleugelaanvaller, trefzeker namens Manchester United in de finale van de Europa League in 2017 tegen Ajax (0-2), fit genoeg voor het bezoek van de Amsterdamse club aan het Stadio Olimpico.

Waar Karsdorp weer inzetbaar is in de defensie van Roma, daar moet Leonardo Spinazzola een pas op de plaats maken. De linksback viel vorige week donderdag geblesseerd uit in de Johan Cruijff ArenA en het thuisduel van donderdagavond in eigen huis komt te vroeg voor hem. Bruno Peres ontbreekt vanwege zijn gele kaart in de uitwedstrijd tegen Ajax en de verwachting is dat Karsdorp zijn positie zal innemen. Centrale verdediger Chris Smalling ondervindt nog steeds te veel hinder van een knieblessure. De Engelse mandekker is dan ook niet op de lijst gezet door Fonseca.

Middenvelder Lorenzo Pellegrini en verdediger Roger Ibañez, verantwoordelijk voor de doelpunten van Roma in de tweede helft van de wedstrijd in Amsterdam, zijn ook weer van de partij. De UEFA heeft de Engelsman Anthony Taylor eerder deze week aangesteld als scheidsrechter voor het treffen tussen Roma en Ajax in de Italiaanse hoofdstad. In Rome klinkt het eerste fluitsignaal donderdagavond om 21.00 uur. De selectie van Ajax reisde eerder deze woensdag af richting talië en de selectie van trainer Erik ten Hag zal woensdagavond nog een training afwerken in voorbereiding op het duel van een dag later.