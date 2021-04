Carrière PSV-talent hing aan zijden draadje: ‘Alsof ik niet meer kon lopen'

Woensdag, 14 april 2021 om 16:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:56

Het had niet veel gescheeld of Amin Mohammed Doudah had onlangs niet zijn eerste profcontract getekend bij PSV. De achttienjarige middenvelder verlengde eind maart zijn contract bij PSV tot medio 2023, maar had daar bijna een streep doorheen kunnen zetten nadat hij in de jeugd bij de Onder-16 een merkwaardige blessure opliep. De kwetsuur was zo zeldzaam dat zelfs doktoren er geen raad mee wisten.

"Als zelfs de doktoren niet weten wat er exact aan de hand is, maak je je wel even zorgen", vertelt Doudah tegenover Het Nieuwsblad. "Bij een wedstrijd tegen Ajax hield ik het op een gegeven moment niet meer. Het voelde alsof ik niet meer kon lopen. Toen ben ik naar de trainer gestapt om te zeggen dat het niet meer ging. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad, ook mentaal. Elke ochtend om half zes opstaan om oefeningen te doen zonder te weten wanneer ik opnieuw zou kunnen voetballen, was heel zwaar. Ik heb veel steun gehad aan mijn ouders. Zelf hadden ze het ook lastig om mij zo te zien, maar ze bleven mij altijd pushen."

Doudah bracht verschillende bezoekjes aan medisch specialisten, maar tot op de dag van vandaag is het gissen naar de exacte oorzaak van de blessure. Onder meer het enorme verlies aan spiermassa leidde tot bezorgdheid bij de middenvelder en de medische staf. "Niemand leek te begrijpen wat er aan de hand was", zegt kinesist Joren Nijs. "Maar we vermoeden dat een virale infectie zijn zenuw heeft aangetast. Dat heeft ervoor gezorgd dat bepaalde spiergroepen, waaronder zijn quadriceps en adductoren, tijdelijk zijn uitgevallen. Zelfs zijn been opheffen lukte op een gegeven moment niet meer."

PSV nam Doudah in 2013 over van Anderlecht, waar de centrale middenvelder zijn jeugdopleiding genoot. Doudah doorliep vervolgens verschillende jeugdteams van PSV, om in het najaar van 2020 bij de selectie van Jong PSV aan te sluiten. De ploeg van trainer Peter Uneken kampte op dat moment met liefst twaalf positieve coronagevallen, waardoor meerdere jeugdspelers werden overgeheveld naar de beloftenploeg. Doudah maakte in november vorig jaar zijn debuut in het betaald voetbal in de uitwedstrijd van Jong PSV tegen FC Den Bosch (1-2 winst).