Keiharde straf UEFA: tien wedstrijden schorsing voor racisme

Woensdag, 14 april 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:45

Ondréj Kúdela is door de UEFA voor maar liefst tien Europese wedstrijden geschorst. De verdediger van Slavia Praag zou Rangers FC-speler Glen Kamara onlangs racistisch hebben bejegend tijdens de ontmoeting in de achtste finale van de Europa League. De Europese voetbalbond is tot de conclusie gekomen dat Kúdela een lange straf dient uit te zitten vanwege het wangedrag. Het nieuws komt een dag voor de tweede ontmoeting van Slavia met Arsenal in de kwartfinale van de Europa League.

Kúdela haalde zich de woede van alles en iedereen bij Rangers op de hals in de returnwedstrijd op Ibrox Park op 18 maart. Kamara en zijn ploeggenoten haalden na het racisme-incident gelijk verhaal bij de Tsjechische speler, terwijl ook manager Steven Gerrard de actie van Kúdela scherp veroordeelde. Op verzoek van de clubleiding van de Schotse kampioen stelde de UEFA vervolgens een onderzoek in, met als resultaat dat het Europese seizoen van de Slavia-verdediger een voortijdig einde kent.

De UEFA laat woensdag weten dat Kúdela is geschorst vanwege racistisch gedrag in de ontmoeting met Rangers van vorige maand. De centrale verdediger heeft een van de tien wedstrijden schorsing er overigens al opzitten. Hij miste vorige week de uitwedstrijd tegen Arsenal (1-1) vanwege een voorlopige schorsing. Het is nog niet bekend of het bestuur van Slavia van plan is om beroep aan te tekenen tegen de sanctie die Kúdela kreeg opgelegd van de UEFA.

Naast Kúdela is ook Kamara geschorst door de UEFA, al mist de middenvelder van de Rangers slechts drie Europese wedstrijden van zijn club. Op de televisiebeelden werd duidelijk dat de verdediger van Slavia met zijn hand voor zijn mond iets tegen Kamara zei, waarna de Finse speler in Schotse dienst woedend reageerde. Hij moet van de UEFA enkele wedstrijden missen vanwege geweldadig gedrag.