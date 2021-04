Nederlandse profs volgen Oranje-spelers en voeren actie tegen Qatar

Woensdag, 14 april 2021 om 15:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:44

In navolging van de internationals van Oranje vragen de profvoetballers in Nederland aandacht voor de arbeidsomstandigheden tijdens de bouw van de WK-stadions in Qatar. Spelersvakbond VVCS meldt woensdag dat er een petitie is ondertekend door spelers en speelsters. De petitie zal worden aangeboden bij de KNVB en de internationale spelersvakbond FIFPro.

Volgens de VVCS moet er 'dringend actie ondernomen worden tegen de weerzinwekkende arbeidsomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar'. "Via de VVCS roepen zij (spelers en speelsters, red.) de KNVB en FIFPro, als wereldwijde spreekbuis van de spelers, op om al het mogelijke te doen om FIFA te bewegen druk uit te oefenen op de regering van Qatar. De in Nederland actieve profs en andere in het voetbal werkzame leden van de VVCS vinden bovendien dat de FIFA een fonds zou moeten vormen waaruit de families van de overleden arbeiders financieel ondersteund kunnen worden", zo valt te lezen in de verklaring van de Nederlandse spelersvakbond.

De honderden handtekeningen die de VVCS in de afgelopen periode heef verzameld worden donderdagochtend om 10.30 uur door Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, aangeboden aan VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. De voetbalbond is in ieder geval blij met de betrokkenheid van de spelersvakbond en zijn leden en de steun voor de actie 'Football supports Change' van het Nederlands elftal. De Jong zal er namens de KNVB bij de FIFA op aandringen om de protestactie serieus te nemen, zo meldt de VVCS. De petitie wordt daarnaast ook gesteund door mensenrechtenorganisatie Amnesty International Nederland.

De VVCS schrijft in het statement verder dat de voetbalbonden in Noorwegen en Australië ook een dergelike acie op touw willen zetten en dat hierover binnenkort zal worden gesproken met de FIFPro. De spelers van Oranje droegen voorafgaand aan de WK-kwalificatieduels met Letland (2-0) en Gibraltar (0-7) ondershirts met daarop de tekst 'Football supports Change', om zo aandacht te vragen voor de omstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Duitsland en Noorwegen kwamen tijdens de afgelopen interlandperiode met de tekst 'Human Rights' het veld op.