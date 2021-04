‘Ibrahimovic moet vrezen voor jarenlange schorsing van UEFA en FIFA’

Woensdag, 14 april 2021 om 13:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:06

Zlatan Ibrahimovic hangt mogelijk een jarenlange schorsing boven het hoofd, meldt de Zweedse sportkrant Sportbladet. De aanvaller van AC Milan is mede-eigenaar van een op Malta gevestigd wedkantoor en heeft daarmee de regels van zowel de FIFA als de UEFA overtreden. Het kan Ibrahimovic op een schorsing van maximaal drie jaar komen te staan, waarin hij geen enkele voetbalactiviteit zou mogen uitvoeren. Als de spits daadwerkelijk schuldig wordt bevonden kan hij eveneens een boete van maximaal 100.000 euro tegemoet zien.

De reglementen van de FIFA en de UEFA schrijven voor dat voetballers met financiële motieven in gokbedrijven niet mogen deelnemen aan officiële wedstrijden van beide bonden. Ibrahimovic werd in 2018 via zijn naamloze vennootschap Unknown AB mede-eigenaar van Bethard, een op Malta gevestigd wedkantoor. Om die reden was deelname aan het WK van 2018 onmogelijk voor de centrumspits van de Zweedse nationale ploeg, mocht Ibrahimovic van plan zijn geweest om voor het eindtoernooi zijn rentree aan te kondigen. Uiteindelijk koos Ibrahimovic voor een break bij de nationale ploeg, alvorens hij dit jaar zijn rentree aankondigde.

De regelgeving van de FIFA en de UEFA op het gebied van ethiek is van kracht op alle wedstrijden die door de bonden worden georganiseerd. Dit betekent dat Ibrahimovic de regels overtrad toen hij eind maart zijn comeback maakte bij de nationale ploeg in de met 1-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd van Zweden tegen Georgië. Ook de regels van de UEFA werden door de 117-voudig international overtreden, daar de aanvalsleider in september 2020 met AC Milan in actie kwam in de met 0-2 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Shamrock Rovers.

CEO Erik Skarp van Bethard heeft in een e-mail aan Sportbladet bevestigd dat Ibrahimovic nog steeds aandeelhouder is van het bedrijf. "Dit zijn vragen die naar de FIFA moeten worden verwezen. We hebben een contract met Zlatan dat we volgen. Als er problemen zijn, zullen we dit samen afhandelen", aldus Skarp. Bethard bood vorige maand weddenschappen aan op de WK-kwalificatiewedstrijden van Zweden tegen Georgië (1-0 winst) en Kosovo (0-3 winst) en biedt ook wekelijks de mogelijkheid om te wedden op wedstrijden uit de Serie A. Dit belangenconflict is al enkele jaren bekend bij de Zweedse voetbalbond.

"Ik kies ervoor om niet te speculeren over mogelijke sancties, maar zal er natuurlijk op blijven aandringen om duidelijkheid te krijgen over de FIFA-regels, die in alle eerlijkheid erg vaag kunnen overkomen", zei secretaris-generaal van de Zweedse voetbalbond, Hakan Sjöstrand, in een reactie. "We hebben er nog niet met Zlatan Ibrahimovic over gesproken."