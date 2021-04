Theo Janssen slaat ESPN af en hoopt dronken bij Studio Voetbal te zitten

Woensdag, 14 april 2021 om 13:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:02

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse wordt zondag met bovenmatige interesse gevolgd door Theo Janssen. De oud-middenvelder stond bij beide clubs onder contract en is als jeugdtrainer nog altijd werkzaam bij Vitesse. Met Ajax werd hij in het seizoen 2011/12 kampioen van de Eredivisie. Mochten de Arnhemmers komende zondag de beker veroveren ten koste van Ajax, dan schuift de analist 's avonds 'lichtelijk dronken' aan bij Studio Voetbal.

Janssen krijgt in aanloop naar de bekerfinale het ene na het andere interviewverzoek, zo geeft hij te kennen aan Omroep Gelderland. "Het is leuk dat Vitesse in de finale staat", begint de vijfvoudig international van Oranje. "Dat ik dan word gevraagd om wat interviews te doen, zeker omdat ik bij Ajax heb gespeeld en met Vitesse de beker heb gewonnen, is interessant. De beker winnen is cruciaal voor Vitesse. Waarom zou dat niet belangrijk zijn? Ze spelen een goed seizoen, staan op goede positie, maar als je bekerfinale verliest en je verliest ook van Feyenoord en wordt vijfde of zesde, kan het zijn dat je aan het einde niks hebt. Dan heb je het niet meer over een goed seizoen."

ESPN wilde Janssen, die in 2011 met FC Twente beslag legde op de TOTO KNVB Beker ten koste van Ajax, graag als analist bij de bekerfinale hebben, maar kreeg nul op het rekest. "Ik heb aangegeven dat ik dat liever niet wilde", aldus Janssen. "Ik heb gezegd dat ik met mijn vriendin en wat vrienden de wedstrijd wil kijken. Aan de ene kant is het leuk om in het stadion te zijn, maar er is niemand. Ik heb het meegemaakt bij Ajax laatst. De sfeer is er niet. Dan ben ik liever met wat vrienden om me heen in een hecht gezelschap, dan dat ik daar in mijn eentje in een leeg stadion zit."

's Avonds schuift Janssen wel gewoon aan bij Studio Voetbal, waar hij dit seizoen als een van de vaste tafelgasten fungeert samen met Pierre van Hooijdonk, Arno Vermeulen en Rafael van der Vaart. In welke toestand Janssen zondagavond aanwezig is bij het voetbalpraatprogramma, valt nog te bezien. "Ik hoop dat ik lichtelijk dronken bij Studio Voetbal zit", lacht Janssen. "Dat hoort. Ik laat me ook maar een keer ophalen en thuisbrengen zondagavond. Ik hoop dat ik daar na de uitzending niks meer van weet."

Janssen, vanzelfsprekend supporter van Vitesse komende zondag, hoopt dat Remko Pasveer de sterspeler van de finale wordt. "Hij draait echt een goed seizoen", zegt Janssen. "Ik gun het hem ook dat hij een hele goede finale keept waarin hij niet te verslaan is. Laat Oussama Tannane de winnende er maar inschieten, dan is hij de matchwinner en heeft hij de finale gewonnen, maar heeft Pasveer ons er doorheen getrokken. Ajax krijgt altijd kansen, je kunt niet op de nul spelen. Je hebt een goede keeper nodig en een goede verdediging. Ik voorspel een 1-2 overwinning voor Vitesse."