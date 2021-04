‘Ze noemen me Noa Slang, Mohammed Lang, ik krijg ook racistische reacties’

Woensdag, 14 april 2021 om 11:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:29

Noa Lang heeft niet het idee dat hij de 'gunfactor' heeft in Nederland. De aanvaller is dit seizoen met dertien doelpunten de clubtopscorer van Club Brugge, maar krijgt ook veel nare opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd via sociale media. Zijn biologische vader Jeffrey is van Surinaamse komaf, terwijl Lang zo'n twaalf jaar opgroeide met de Marokkaans-Nederlandse oud-prof Nourdin Boukhari als stiefvader. Die culturele invloeden worden door anderen aangewend om Lang te denigreren.

"Als je ziet wat voor reacties ik krijg op social media...", verzucht Lang in een interview met Helden. "Noemen ze me 'Noa Slang' of 'Mohammed Lang'. Er zitten ook veel racistische reacties tussen. Ze weten dat mijn vader een donkere man is, hij is Surinaams. 'Zoon van een bananenplukker', wordt er dan geschreven." Lang is niet van plan om zich anders op te stellen. "Ik ben liever mezelf en misschien niet bij iedereen geliefd, dan bij iedereen geliefd en niet mezelf."

"Ik ben trots op wie ik ben. Het is bij mij altijd: mensen lopen met me weg of ze hebben een hekel aan me. Dat was wennen in het begin, nu kan ik daar wel om lachen", vervolgt de jonge aanvaller. Hij ligt dan ook niet wakker van de nare reacties op sociale media. "Mensen maken zich zo druk om me, blijkbaar ben ik heel interessant. Het klinkt misschien arrogant, maar waarschijnlijk willen de mensen die dat roepen ook profvoetballer worden."

Lang vertelde onlangs in een gesprek met Robin van Persie, dat werd uitgezonden door de KNVB, dat hij mentale begeleiding heeft en toe is aan zijn derde psycholoog. "De eerste twee waren van de club. Ik heb dat eerlijk gezegd best wel nodig. Ik moet bij iemand gewoon even alles eruit kunnen gooien en over bepaalde dingen kunnen praten. Ik ben geen prater over mijn problemen, maar dit is iemand bij wie dat 'gewoon' gaat. Ik hecht daar wel veel waarde aan. Ik kan eerlijk zeggen: af en toe komen daar ook tranen bij. Dat hoort erbij, we zijn gewoon mensen."