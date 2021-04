Vriendin van Marco Verratti geeft Thomas Müller koekje van eigen deeg

Woensdag, 14 april 2021 om 11:43 • Laatste update: 11:41

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Jessica Aïdi, de vriendin van Marco Verratti, steekt via Instagram de draak met Thomas Müller. Nadat Bayern München en Paris Saint-Germain aan elkaar werden gekoppeld in de kwartfinale van de Champions League, zette de aanvaller van der Rekordmeister een korte video online waarin hij alvast vooruitliep op het tweeluik. "Au revoir", zei Müller, die bekendstaat als een grapjas. Aïdi geeft hem een koekje van eigen deeg, nu PSG de halve finale van de Champions League heeft bereikt. Ze plaatst de video opnieuw, met de tekst: "Sorry not sorry. Au revoir."